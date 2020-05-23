2020-05-23T14:30:10+03:00
Экономика

Ждать ли нового падения рубля после выхода из пандемии

Эксперты рассказали, что будет с курсом доллара и евро
Евгений БЕЛЯКОВ
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Эксперты рассказали, что будет с курсом доллара и евроЭксперты рассказали, что будет с курсом доллара и евроФото: Михаил ФРОЛОВ
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Наша валюта в последний месяц определенно радовала. Рубль активно укреплялся. В пятницу курс доллара чуть было не опустился ниже 70 рублей. И Минэкономразвития тут же улучшили свой прогноз на год. Разбираемся, надолго ли национальная валюта поднялась с колен.

СПАСИБО НЕФТИ ЗА ЭТО

Все, кто предсказывал доллар по 100 и 120 рублей, откровенно сели в лужу. Курс нашей валюты оказался гораздо более устойчивым, чем мы привыкли считать. И это несмотря на катастрофическое падение цен на нефть, которое произошло в марте-апреле. Напомним, «черное золото» за это время подешевело почти в пять раз - с 72 до 15 долларов за баррель. При этом доллар поднялся лишь на треть - с 60 до 80 рублей. А теперь наша валюта и вовсе отыграла половину потерь (подробнее - см. графику).

Как объясняют эксперты, откат назад произошел по нескольким причинам. Во-первых, нефть снова стала дорожать. На торгах в пятницу за баррель сорта Brent давали 35 долларов. Инвесторы воспряли духом на новостях о том, что Китай почти восстановил свою экономику, а другие страны мира начинают выходить из карантина. Это значит, что спрос на нефть будет расти. Во-вторых, повлияли и внутренние факторы. Центробанк активно продавал валюту на бирже, чтобы получить деньги для бюджета, а компании-экспортеры - чтобы обменять валютную выручку на рубли для уплаты налогов.

Как пояснила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, до конца сентября рубль будет поддерживать и другой фактор. Если цена на нефть опустится ниже 25 долларов за баррель, ЦБ будет продавать валюту еще и в рамках сделки по Сбербанку. Деньги на это идут из Фонда национального благосостояния. Сумма - 30 млрд долларов.

По данным ЦБ

По данным ЦБ

ПРОГНОЗ НА БУДУЩЕЕ

В Минэкономразвития считают, что в среднем курс доллара в этом году составит 72,6 рубля, а в следующем дорастет до 74,7 рубля. Правда, прогнозам чиновников большой веры нет. Во-первых, потому что они всегда выходят с запозданием. Во-вторых, потому что предсказать поведение курсов валют невозможно. Особенно на такой длинный период времени. Но чиновники и инвесторы в чем-то схожи. Все верят в лучшее. Ведь если мировая экономика будет восстанавливаться, а сделка ОПЕК+ и G20 ограничит добычу нефти, это приведет к ее дефициту.

- Сырьевой рынок переоценен, инвесторы покупают на ожиданиях, хотя результатов выполнения сделки ОПЕК даже за май еще нет. Карантин только начинают снимать в Европе, России и США. В Китае слухи о новой вспышке, а в развивающихся странах (Бразилия и Индия) эпидемия только набирает обороты. Так что неопределенность на данный момент никуда не исчезла, - говорит Ксения Лапшина, аналитик инвесткомпании QBF.

- «Черные лебеди» вовсе не ушли с глобальных площадок. Угроза второй волны эпидемии осенью вполне реальна. Не стоит спешить, рассуждая, что цена на нефть больше не опустится ниже 30 долларов за баррель. Рынок «черного золота» будет восстанавливаться только в том случае, если удастся предотвратить вторую волну коронавируса, - говорит Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности.

Негативно на нефть и, соответственно, на рубль может повлиять поведение президента США Дональда Трампа. Он снова раздувает огонь вражды между Америкой и Китаем.

- Сложившаяся ситуация может оказать давление на рынок энергоносителей. В этом случае рубль продемонстрирует негативную динамику. Доллар может вернуться в диапазон 73 – 75 рублей, - считает Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ.

И наконец, еще один фактор нынешнего укрепления рубля - низкий спрос на валюту со стороны импортеров и туристов. Компании приостановили закупки зарубежной техники, а граждане не могут выехать на отдых за границу. Когда мировая торговля и туризм восстановятся, это увеличит спрос на доллары и евро.

- По мере того, как мы будем выходить из пандемии, давление на рубль будет расти, - прогнозирует Михаил Королюк, начальник отдела доверительного управления ИФК «Солид».

И ЧТО НАМ С ЭТОГО?

Рекомендация стандартная и очевидная. На курс валют в разное время влияет очень много факторов. Какие-то из них (например, налоговый период) можно предугадать. А какие-то происходят внезапно (отмена полетов и закрытие границ). Поэтому лучший способ сохранить деньги и нервы - держать часть сбережений в рублях, а часть в валюте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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