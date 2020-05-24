"Двух Бузовых страна не потянет!": Ксения Собчак запела и сплясала в золотом комбинезоне

Ксения Собчак в очередной раз эпатировала публику. Она предстала эксцентричном образе. 38-летняя телеведущая нарядилась в золотой комбинезон, после чего спела и станцевала перед публикуй.

Ксения Собчак появившись на людях в золотом обтягивающем комбинезоне, надетом поверх теплого свитера. Довершала гламурный образ ярко-зеленая куртка и белые слипоны на шнурках.

Телеведущая во всем этом великолепии пела и танцевала перед камерой. "Да, на карантине я запела! Бузова, бойся", - подписала ролик супруга режиссера Константина Богомолова.

В кадре она исполнила кавер-пародию на арию "Не плачь по мне, Аргентина" из мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера "Эвита". Собчак скопировала образ знаменитой Эвы Перон, когда та выступала перед аргентинским народом.

Телеведущая во всем этом великолепии пела и танцевала перед камерой.Фото: Кадр видео

При этом фолловеры обратили внимание не только на внешний вид звезды, но и на ее вокальные данные. Многие умоляют Ксению остановиться.

"Кровь из глаз", "Нельзя же так утягиваться в 40 лет", "Как это развидеть?", "Какое зло мы вам сделали?", "Двух Бузовых страна не потянет!", "Спасите наши уши", "Пожалуйста, остановитесь", "Ксения запела. Только этого нам не хватало", "Умоляю, не делайте так больше", - просят подписчики.