Диализный центр, который помогли открыть президент и «Комсомолка», работает уже два года

Именем «Комсомольской правды» в СССР называли заводы, колхозы, погранзаставы...

А в Оренбуржье, в городах Медногорске и Бугуруслане, по инициативе "Комсомолки" и с помощью Президента Владимира Путина (вопрос поднимался на Большой пресс-конференции 14 декабря 2017-го) - открыты диализные центры.

И вот уже два года центры гемодиализа успешно работают и в Медногорске, и в Бугуруслане...Фото: Александр ГАМОВ

- Люда, как самочувствие? - спросили мы у Людмилы Яниной, журналистки, которая три года назад и сподвигла нас, земляков-оренбуржцев, на то, чтобы и мы занялись темой местного здравоохранения.

Особенно остро тогда стояла проблема гемодиализа. Не хватало ни специального оборудования, ни врачей. Больные из небольших населенных пунктов вынуждены были за сотню километров (и в пургу, и в жару) ехать в крупные города области, чтобы получить необходимую помощь... Чтобы помочь несчастным - не хватало средств.

Диализный центр принимает пациентовФото: Александр ГАМОВ

Вопрос «Комсомольской правды» на эту тему и прозвучал на памятной президентской пресс-конференции. После этого местные чиновники от здравоохранения нашли и деньги (более 130 миллионов рублей), и время - чтобы встретиться с людьми, узнать от них о наболевшем.

- Так бы и сказали, что вам нужен гемодиализ, - изрёк тогда один высокопоставленный оренбургский чиновник. - А мы думали - вам баня нужна.

И вот уже два года центры гемодиализа успешно работают и в Медногорске, и в Бугуруслане...

Необходимое для поддержания здоровья медицинское оборудованиеФото: Александр ГАМОВ

- Диализ очень помогает, - рассказала нам Людмила Янина, которая сама пользуется такими процедурами. - Вот это – да, здорово, что нам открыли этот медцентр. Сейчас мы проходим необходимые процедуры по месту жительства, в своем городе, и из окрестных близлежащих населенных пунктов пациенты тоже поступают к нам.

Вот сейчас из Кувандыка организовали доставку больных, пятеро человек или шестеро. То они сами добирались раньше до Орска – представляете, какой это труд великий, да еще и зимой, осенью. Сейчас небольшой автобус привозит их к нам и домой потом отвозит.

Из реанимации часто приносят больных, если проблемы с почками возникли.

Персонал диализного центра - асы своего дела.Фото: Александр ГАМОВ

- В отделении 6 аппаратов, то есть, минимум 12 пациентов - в две смены - за день принимают?

- В общем, работает в полную силу наше отделение. Персонал прекрасный. Девчонки уже такие асы стали. Все наши врачи – заведующая отделением Юлия Махмутова, замечательная Наталья Старожинская, медсестры – их четыре – Светлана Юсупова, Анна Катанова, Марина Солонская и Дина Батисова, старшая медсестра - вообще молодец. Врач-реаниматолог Владимир Макеев часто сюда заходит. Ба, чистота какая – это санитарки стараются – Галина Морозова и Любовь Алексеева.

Новый аппарат гемодиализаФото: Александр ГАМОВ

- А ты бываешь через день там?

- Нет, в последнее время, поскольку у меня осложнения некоторые начались, мне уже 4 раза в неделю нужна процедура…

И от себя лично, и от десятков наших пациентов выражаю искреннюю благодарность газете «Комсомольская правда» за то, что помогла нам построить замечательное отделение диализа в городе Медногорске, которое облегчает жизнь многим-многим медногорцам, кувандычанам, жителям сел соседних районов. Благодаря журналистам, которые донесли до Владимира Путина вот эту нашу просьбу… Вы сделали благородное дело»

Людмила Янина, оренбургская журналистка, по просьбе которой Александр Гамов задал вопрос Владимиру Путину 00:00 00:00

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