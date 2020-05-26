2020-05-26T12:59:26+03:00
Звезды

Месть бывшего мужа "двойника Заворотнюк": суд арестовал имущество новой подруги Жигунова

После расставания с Викторией Ворожбит оскорбленный супруг затаскал ее по судам [эксклюзив kp.ru]
Елена ПЕТРОВА
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Виктория Ворожбит (справа) внешне напоминает актрису Анастасию Заворотнюк. Фото: личная страничка в соцсети + Global Look PressВиктория Ворожбит (справа) внешне напоминает актрису Анастасию Заворотнюк. Фото: личная страничка в соцсети + Global Look Press
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Отношения "гардемарина" Сергея Жигунова с новой избранницей - журналисткой из Владивостока Викторией Ворожбит (которая по удивительному совпадению оказалась очень похожа на прошлую любовь актера Анастасию Заворотнюк) омрачаются его судебными исками, долгами и продажей имущества. Однако, и у Виктории есть свои скелеты в шкафу: в свое время ее разыскивали судебные приставы, и возможно, именно из-за финансовых неурядиц женщине пришлось распродавать по бросовым ценам брендовые сумочки, шубы и телефоны.

Но на этом проблемы не закончились. Как стало известно kp.ru, Ворожбит далеко не мирно рассталась с бывшим мужем, приморским медиамагнатом Виктором Сухановым. В прошлом году они через суд начали делить совместно нажитое имущество, и Суханов потребовал с экс-супруги возместить половину средств, уплаченных по ипотеке - 2 миллиона 956 тысяч рублей. Тут же в суд "прилетели" два ходатайства: один - о запрете Виктории распоряжаться кроссовером "Toyota LEXUS NX200" (сейчас новый такой автомобиль стоит от 2,5 млн рублей) и принадлежащей ей квартирой в Находке. Обе просьбы, несмотря на жалобы Ворожбит, суд удовлетворил, арестовав ее имущество: таким образом, до окончания разбирательств продать жилье или машину журналистка не может.

- С мужем после долгих лет совместной жизни они действительно расстались не очень хорошо: Виктор был сильно обижен, что жена ушла к Жигунову, - рассказал kp.ru знакомый пары. - С сайта его информагентства были безжалостно удалены все ее интервью, а ведь это были хорошие материалы с известными в регионе персонами. Ворожбит - классный интервьюер, и уж конечно, она не была "бесплатным приложением" к своему мужу. Они параллельно шли к успеху, и даже в Москву Виктория переехала сама, потому что ей предложили работу в "Роснано". Оба устроили личную жизнь, но видимо, экс-супруг решил щедро насолить Вике, чтобы жизнь медом не казалась.

Между тем, по словам известного адвоката Сергея Жорина, арест имущества вовсе не означает проигрыш дела.

- Наложение обеспечительных мер - это стандартная практика. Никто при этом не запрещает пользоваться машиной и жить в квартире, но до окончания суда продать их нельзя, - объяснил kp.ru адвокат Жорин. - Для чего это делается: если иск бывшего супруга будет удовлетворен (что далеко не факт), у жены останется имущество, на которое можно будет обратить взыскание. Иначе бывает так, что ответчик за время суда все распродает и в случае проигрыша разводит руками - мол, у меня и нет ничего. Поэтому при подаче иска часто заявляется ходатайство о наложении обеспечительных мер, и часто это ходатайство удовлетворяются. Здесь нет ничего страшного. Насколько я понял, решение по делу еще не вынесено и нельзя сказать, что ответчик проиграла дело. Запрет регистрационных действий не предрешает исход дела. Не исключено, что суд откажет экс-супругу, и обеспечительные меры будут сняты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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