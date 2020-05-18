2020-05-18T20:49:42+03:00
Звезды

Глазами любимой: копия Заворотнюк показала Сергея Жигунова с неожиданной стороны

Актер и его пассия уединились в Подмосковье
Ольга ЛИБГАРДТ
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Сергей Жигунов. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСССергей Жигунов. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Сергей Жигунов и его возлюбленная Виктория Ворожбит проводят самоизоляцию в подмосковной усадьбе. Возможно. с легкой руки своей избранницы актер стал активнее вести блог, что не может не радовать поклонников "гардемарина". Один из последних роликов вызвал восторг публики.

Похоже, Сергей Жигунов счастлив со своей любимой женщиной Викторией Ворожбит. Они все время вместе - ради актера его избранница встает ни свет, ни заря, чтобы составить ему компанию на рыбалке. Виктория признается, что рыбалка в пять утра - удовольствие сомнительное, но мужественно следует за актером.

А в этот раз достоянием общественности стал трогательный ролик. В кадре Сергей Викторович лихо рубит дрова. Виктория запечатлела весь процесс. Когда работа была закончена, Жигунов задорно подмигнул снимавшей его Ворожбит.

Поклонники порадовались за своего кумира. Многие отметили, что не ожидали увидеть актера за этим занятием. "Гардемарин, да ты огонь!", "Ох, Сергей, как будоражили мое сознание в юном возрасте, так и сейчас, продолжаете это делать", "Да, это нелегкое занятие. Но браво, Сергей!", "Вот это мужчина! Браво!", "Тепла вам во всем, уважаемый Сергей Викторович", "Челентано", "Домик - картинка, а хозяин - богатырь", "Ух ты, вот это сила", " Колуном? Легче чем топором? Большие поленья... И вы в хорошей форме. Неужели все сами накололи?", "Сергей, вы такой сильный и мужественный, так легко - раз и полено перед вами в щепки", - восхитились поклонники.

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Отметим, нынешнюю возлюбленную 57-летнего Жигунова называют копией Анастасии Заворотнюк за ее сходство с "прекрасной няней". Артист не так давно познакомил пассию со своей мамой Галиной Ивановной. О том, что Сергей и Виктория давно живут вместе, стало известно благодаря схожим снимкам, которые они публикуют в блогах. Недавно влюбленные побывали в глухой архангельской деревне. Они любовались местными пейзажами, рыбачили и отдыхали от московской суеты.

При этом Жигунов до сих пор женат на актрисе Вере Новиковой. Они поженились в 1985 году, но в 2007-м развелись после того, как артист закрутил роман с Анастасией Заворотнюк. В 2009 году Сергей и Вера вновь поженились.

ИСТОЧНИК KP.RU

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