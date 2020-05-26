2020-05-26T17:50:11+03:00
Общество

Правительство упростило законодательство после заявления Путина о «СНИПах и хрипах»

Срок строительства социальных объектов сократится на один год
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Как рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, срок строительства социальных объектов в России сократится на один год. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАССКак рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, срок строительства социальных объектов в России сократится на один год. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
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Премьер Михаил Мишустин поручил регионам сохранить темпы строительства, чтобы выполнить национальные проекты. Как отметил премьер, должно продолжаться строительство автомобильных и железных дорог, модернизация портов и аэродромов.

- Для этого нужно дополнительно снизить административные барьеры и изменить подходы к установлению технических требований для сокращения сроков строительства капитальных объектов, - сказал Мишустин на совещании, посвященном стройкомплексу и ЖКХ, во вторник.

Как рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, срок строительства социальных объектов в России сократится на один год благодаря уменьшению всевозможных бюрократических процедур. По словам Хуснуллина, речь идет о градостроительной документации, проведении конкурсов, закупочных процедурах, снижении требований технических нормативов и регламентов.

- В результате этих подготовленных мер мы как минимум на один год будем строить быстрее - от идеи до сдачи объекта, - пояснил Хуснуллин.

По некоторым проектам сроки строительства, по его словам, сократятся в два с лишним раза.

Напомним, ранее Владимир Путин поручил правительству упростить разрешительные процедуры в строительстве.

-Всякие СНИПы, хрипы и примазавшиеся к этому виду деятельности квазиучастники процесса - их нужно, наконец, зачистить, в конце концов. Надо навести там порядок, - отмечал Путин.

Марат Хусниллин также рассказал, что программа субсидирования ипотеки со ставкой 6,5% дала колоссальный эффект поддержки жилищного строительства в России.

- Уже порядка 40 миллиардов рублей пришло в стройку, 80 тысяч кредитов заявлено, то есть 80 тысяч семей объективно могут улучшить свои жилищные условия, - сказал Хуснуллин.

Программа ипотеки по ставке 6,5% для покупки жилья в новостройках будет действовать до 1 ноября. При этом льготная ставка сохранится на весь срок кредита. Программа распространяется на жилищные займы до 8 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 миллионов в других регионах страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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