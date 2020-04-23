23 Апр 2020 2020-04-23T22:23:37+03:00

Программа распространяется на кредиты, которые были выданы в период с 17 апреля по 1 ноября текущего года

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Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых, которая распространяется на кредиты, выданные в период с 17 апреля по 1 ноября текущего года.

Напомним, днем ранее, 22 апреля, Минфин внес в правительство проект постановления по льготной ипотеке под 6,5 процента годовых с пояснением условия кредитования.

Согласно документу, льготное кредитование ставка по кредиту составляет до 6,5 процента годовых и распространяется на весь срок кредита, первоначальный взнос не менее 20 процентов, целью кредитования должно являться «жилье в новостройке».

При этом ранее вице-премьер Марат Хуснуллин пояснил, что льготная ипотека со ставкой 6,5 процента годовых применима только к новым кредитам, выданы в период с 17 апреля по 1 ноября текущего года, и рефинансировать под такие условия уже имеющуюся кредиты невозможно.

ИСТОЧНИК KP.RU