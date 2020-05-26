Бросившая мужа Полина Гагарина сделала заявление

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков не комментируют информацию о том, что они разводятся. При этом певица и фотограф оставляют каждый в своем блоге философские размышления. И если несколько дней назад о своем состоянии говорил Дмитрий, то теперь пришел черед Полины.

Полина Гагарина поделилась с поклонниками откровением. "Помню, как начались новости про вирус. Февраль. Мы особенно не придавали этому значения, не верили в его масштабы, в его силу и скорость. Мы никогда не сталкивались в реальности с тем, что видели про эпидемии в фильмах-катастрофах, с вирусами, о которых знали из истории. Например о чудовищной испанке, которая поразила мир 100 лет назад", - написала певица.

Она отметила, что в самом начале карантина у нее было ощущение, что все происходящее не так серьезно. "Вот-вот, и мы снова заживем привычной жизнью. Ну неделя, ну две... И вроде как дела есть, и активность съемочная, и концерты продолжаются, пусть и в новом формате", - делится звезда.

Но наступил май, а вместе с ним изменилась жизнь Гагариной. Как признается артистка, у нее изменились привычки и появилось время для себя.

gagara1987 Бывают дни, когда я забываю, какой сегодня день недели...

"Впервые в жизни не было суеты. И сейчас бывают дни, когда я забываю, какой сегодня день недели. И знаете, я очень благодарна этому времени, несмотря на то, что для многих оно действительно стало непростым", - заявила она.

Полина пожелала поклонникам обрести новые возможности и даже в это непростое время поймать удачу за хвост. "Удивительно открывать себя, людей вокруг. Давайте вернемся лучшими в новый мир!", - призвала вокалистка фолловеров.

Многие очень бурно отреагировали на эти слова. Публика считает, что "у Полины началась новая жизнь после расставания с мужем". К слову, о том, что артистка бросила Дмитрия Исхакова, стало известно 18 мая. В окружении Гагариной не скрывают, что инициатива разрыва исходила именно от певицы. Большинство знакомых пары считают, что клин в отношения Полины и Димы вбили изначально не равные финансовые и карьерные возможности.

Напомним, Полина Гагарина вышла замуж за фотографа глянцевых изданий в 2014 году. Певица признавалась, что избранник подкупил ее вниманием и заботой. Спустя три года у них родилась дочка Мия. Дмитрий нередко называл жену своей музой. Исхаков подружился с сыном звезды от первого брака. Он воспитывал Андрея как родного и очень гордился успехами мальчика в учебе.