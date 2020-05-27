Пассия Жигунова осадила поклонников после сравнения с Заворотнюк

Сергей Жигунов некоторое время назад начал жизнь с чистого листа. 57-летний актер ушел от 61-летней жены Веры Новиковой к новой пассии. 48-летнюю Викторию Ворожбит называют "копией Анастасиии Заворотнюк" за поразительное сходство с бывшей возлюбленной "гардемарина". Впрочем, сама Вика, чье имя по иронии судьбы совпадает с экранным именем главной героини сериала "Моя прекрасная няня", все инсинуации резко пресекает.

Виктория Ворожбит удивительно похожа на Анастасию Заворотнюк. Пользователи соцсетей не раз отмечали, что нынешняя пассия Сергея Жигунова словно намеренно копирует образ роковой любви актера. По слухам, новая избранница Сергея Викторовича сделала пластику, чтобы быть максимально похожей на "няню Вику".

Похоже, такая тенденция не очень нравится Виктории, которая вовсе не считает себя звездной копией. Любовница Жигунова на днях впервые прокомментировала подобные высказывания.

"Да вы просто Настя Заворотнюк!", - написала поклонница, увидев новое фото Ворожбит. В кадре у Виктории красиво уложены волосы.

vikavorozhbit Интересно, какие еще новые скиллы приде тся освоить на карантине?

Ответ брюнетки не заставил себя долго ждать. "Вы ошибаетесь. Я - Виктория Ворожбит. Я похожа на себя и на маму с папой", - сказала, как отрезала, пассия Жигунова.

К слову, Ворожбит - женщина не робкого десятка. Она часто показывает зубы в ответ на неугодные комментарии. Так. женщина сообщила, что "все время банит подписчиков" .

Стоит отметить, что роман Жигунова и Ворожбит общественность жестко критикует. Сейчас влюбленные проживают в усадьбе в Абрамцево. Поклонники считают, что актер несправедливо обошелся с супругой, которая однажды уже простила ему интрижку с Заворотнюк. Теперь женщина вновь оказалась брошенной. Друзья Веры говорят, что она очень переживает разрыв с мужем.

А вот Виктория, похоже, ничуть не жалеет о том, что из-за ее любви разрушены две семьи. Она почти год скрывала от супруга свой роман с "гардемарином". "Кто счастлив, тот и прав", - заявила она.