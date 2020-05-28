2020-05-28T18:04:51+03:00
Звезды

"Упала и покатилась": как пьяная Лариса Гузеева сорвала спектакль

Телеведущая всегда откровенна со своими гостями
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Лариса Гузеева часто делится с поклонниками насущными проблемамиЛариса Гузеева часто делится с поклонниками насущными проблемамиФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Лариса Гузеева всегда откровенна со своими подписчиками в блоге и гостями шоу "Давай поженимся". Зрители передачи не раз являлись свидетелями того, как 60-летняя ведущая отчитывала нерадивых женихов и невест, ищущих семейное счастье. При этом звезда фильма "Жестокий романс" делится откровениями. На этот раз Лариса Андреевна отчитала нерадивую невесту, которая с горя прикладывается к бутылке.

Гостьей очередного выпуска программы "Давай поженимся!", которую Лариса Гузеева ведет вот уже 12 лет, стала женщина, которая призналась в алкогольной зависимости. Она пришли на передачу в поисках женихов и личного счастья.

Ведущая не нашла ничего хорошего в пристрастии к спиртному. Гузеева привела пример из своей жизни. Однажды она играла спектакль пьяной. "И думаю: дай-ка я упаду. И я прям упала, и мне так хорошо. Я как-то покатилась, какую-то отсебятину стала нести. Смотрю, какое-то напряжение, а про себя думаю - я гениально играю, я Сара бернар", - начала ведущая свою исповедь.

По ее словам, люди в состоянии алкогольного опьянения не видят себя со стороны. "Я сорвала спектакль", - констатировала актриса.

guzeeva_loveguzeeva_love
Верите, что невеста бросит пить ради дочери?
2463 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Она бросила пить и курить из-за сына. "Когда услышала, как на замечание мой сын сказал: «Сама бухает и курит, а меня учит». Я это услышала и все. Я погасила сигарету", - заявила Гузеева.

Артистка также заявила, что ни один мужчина не станет жить с алкоголичкой. "Ни один мужчина не возьмет на себя ответственность за женщину. Это мы, бабы, дуры. Будем лечить, обмывать, таскать на себе, лишь бы был. Мужчина с алкоголичкой жить не будет", - сказала, как отрезала, звезда.

Стоит отметить, что Лариса Гузеева часто делится с поклонниками насущными проблемами. Так, звезда не раз признавалась, что давно ведет борьбу с лишним весом. 60-летняя актриса говорит, что не справляется - у нее недостаточно силы воли, чтобы держать себя в форме. "Нужно признаться, что мне одной не получается сбрасывать вес. Это моя проблема. Конечно, она напрямую связана с нервами", - посетовала знаменитость.

Лариса Гузеева: как актриса искала семейное счастье.Сложно поверить, но красавице Ларисе Гузеевой исполнилось 60 лет! К юбилею актрисы и бессменной ведущей «Давай поженимся» вспомним, как она искала (и нашла!) своё семейное счастье.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Лариса Гузеева: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Церемонию вручения ТЭФИ перенесли на год
Стало известно, когда во Франции вновь откроются плажи
Топ-менеджмент госкомпаний могут обязать раскрывать свои доходы
Названы регионы, где цены на жилье рухнули во время самоизоляции
Евросоюз продлил санкции против Сирии на год
Свободного доступа к Красной площади 24 июня в День Парада не будет
"Нам еще ждать и ждать": Эксперт рассказал, когда появится первая 6G-сеть
Умерла Мария Пескова, сестра писателя и легендарного журналиста "Комсомольской правды"
Трамп назвал коронавирус очень плохим «подарком» из Китая
«Подонки есть в каждой стране»: политолог охарактеризовал чешский календарь с портретами нацистов
ФТС сообщила, когда вступит в силу запрет на ввоз топлива
В США нашли стюардессу двойника Меган Маркл
Трамп назвал смерть 100 тысяч американцев от коронавируса "печальной вехой"
Компания блогеров устроила стрельбу на проводах друга в армию
Врач из Коммунарки считает, что лучше не бегать совсем, чем бегать в маске
США могут отозвать свою подпись из Договора о запрещении ядерных испытаний
Долговая нагрузка россиян на 1 апреля достигла исторического максимума
Академик РАН рассказал об опасности масок и перчаток
О погоде в Москве на 29 мая 2020 года рассказали синоптики
Собянин: пик распространения коронавируса в Москве позади
Появилось видео падения метеорита в Армении
Роспотребнадзор надеется, что вакцину от коронавируса получат до второй волны
Собянин: в мае статистика по смертности от коронавируса будет больше
Режим ограничений в Москве может сохраниться до появления вакцины от коронавируса
МЧС предупреждает москвичей о сильном ветре и ливне в пятницу
Москвичей призвали не рассчитывать на коллективный иммунитет к коронавирусу
«Пандемия повлияла на ситуацию с аварийностью»: в России значительно сократилось число ДТП
Названо условие для открытия парикмахерских в Москве