"Упала и покатилась": как пьяная Лариса Гузеева сорвала спектакль

Лариса Гузеева всегда откровенна со своими подписчиками в блоге и гостями шоу "Давай поженимся". Зрители передачи не раз являлись свидетелями того, как 60-летняя ведущая отчитывала нерадивых женихов и невест, ищущих семейное счастье. При этом звезда фильма "Жестокий романс" делится откровениями. На этот раз Лариса Андреевна отчитала нерадивую невесту, которая с горя прикладывается к бутылке.

Гостьей очередного выпуска программы "Давай поженимся!", которую Лариса Гузеева ведет вот уже 12 лет, стала женщина, которая призналась в алкогольной зависимости. Она пришли на передачу в поисках женихов и личного счастья.

Ведущая не нашла ничего хорошего в пристрастии к спиртному. Гузеева привела пример из своей жизни. Однажды она играла спектакль пьяной. "И думаю: дай-ка я упаду. И я прям упала, и мне так хорошо. Я как-то покатилась, какую-то отсебятину стала нести. Смотрю, какое-то напряжение, а про себя думаю - я гениально играю, я Сара бернар", - начала ведущая свою исповедь.

По ее словам, люди в состоянии алкогольного опьянения не видят себя со стороны. "Я сорвала спектакль", - констатировала актриса.

guzeeva_love Верите, что невеста бросит пить ради дочери?

Она бросила пить и курить из-за сына. "Когда услышала, как на замечание мой сын сказал: «Сама бухает и курит, а меня учит». Я это услышала и все. Я погасила сигарету", - заявила Гузеева.

Артистка также заявила, что ни один мужчина не станет жить с алкоголичкой. "Ни один мужчина не возьмет на себя ответственность за женщину. Это мы, бабы, дуры. Будем лечить, обмывать, таскать на себе, лишь бы был. Мужчина с алкоголичкой жить не будет", - сказала, как отрезала, звезда.

Стоит отметить, что Лариса Гузеева часто делится с поклонниками насущными проблемами. Так, звезда не раз признавалась, что давно ведет борьбу с лишним весом. 60-летняя актриса говорит, что не справляется - у нее недостаточно силы воли, чтобы держать себя в форме. "Нужно признаться, что мне одной не получается сбрасывать вес. Это моя проблема. Конечно, она напрямую связана с нервами", - посетовала знаменитость.