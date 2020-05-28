2020-05-28T18:09:33+03:00
Звезды

Адренохром - эликсир бессмертия: Тома Хэнкса вновь обвиняют в педофилии и засыпают угрозами

На страничке актера конспирологи находят сигналы от пропавших детей
Константин ГЛЫБА
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Тома Хэнкса вновь обвиняют в педофилии и засыпают угрозамиТома Хэнкса вновь обвиняют в педофилии и засыпают угрозамиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Изоляция на всех влияет по-разному. Кто-то видит в этом след мирового заговора. Кто-то валит все на вышки 5G (хотя непонятно, почему жители Ирана, где нет ни одной вышки 5G, тоже болеют covid-19). Кто-то уверен, что нас скоро начнут чипировать. А вот в Голливуде разгоняется иная версия событий. О ней уже однажды проговорился телеведущий Андрей Малахов.

Мол, все дело в эликсире бессмертия, который потребляют звезды Голливуда. Называется он — адренохром.

Якобы это вещество, вырабатываемое организмом ребенка (!) только во время испуга, жуткой боли и подобного стресса. Добывают его в лабораториях таинственного острова, который посещают ВИП-гости из Голливуда. И все это стало известно якобы благодаря Харви Вайнштейну, выторговавшему сделку со следствием (срок сократили с 55 лет до 23) как раз в обмен на секретные данные про адренохром. Именно он, кстати, и заболел коронавирусом одним из первых — то есть сам, по мнению конспирологов, входил в секту потребителей детской крови.

После этого спецслужбы вывели синтетический адренохром и специально заразили его особым типом коронавируса, чтобы вычислить таким образом истязающих американских детей педофилов. Если заболел — значит, колол себе адренохром. Так у ФБР появилась возможность легально тестировать звезд Голливуда.

Все это никак не подтверждается, однако версия крайне популярна в США. Существуют коллажи и фотоподборки, на которых собраны сильно помолодевшие в последнее время актеры Голливуда (можно найти по хэштегу #Adrenochrome).

Люди склонны к вере во все мистическое, поэтому личные странички народно подозреваемых заваливают жуткими сообщениями и комментариями с угрозами. Из серии «ты, Том Хэнкс, педофил и ответишь за пропавших детей».

tomhankstomhanks
Let this be the final lost pacifier of 2019! Hanx
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При чем тут Том Хэнкс, недавно перенесший коронавирус вместе с женой? Дело в том, что вещи, которые актер фотографирует на улицах, кажутся его подписчикам странными.

Есть у артиста такая привычка — начиная с 2015 года Хэнкс снимает потерянные вещи, в том числе и детские. Подозрительные граждане углядели в этом прямые намеки, коды и следы похищенных детей.

tomhankstomhanks
Look! Little lost bunny? Hanx
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Повод ли это считать актера замешанным в жутких темных операциях с кровью детей?

tomhankstomhanks
Park these socks for me. Hanx.
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ИСТОЧНИК KP.RU

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