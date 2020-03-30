Том Хэнкс победил коронавирус и вернулся домой

Актер Том Хэнкс стал первой знаменитостью, заболевшей коронавирусом (уже после него вирус подцепили актер Идрис Эльба и принц Чарльз). Болезнь настигла американца в Австралии, где он готовился сниматься в биографическом фильме об Элвисе Пресли. Хэнкс должен был сыграть менеджера певца, полковника Паркера. Но из-за пандемии съемки картины были отложены, а Хэнкс две недели провел в больнице на чужом континенте. Компанию ему составляла жена, актриса Рита Уилсон, которая тоже подхватила заразу.

И вот супруги признаны вылечившимися и вернулись домой, в Лос-Анджелес. Хэнкс опубликовал в твиттере сообщение:

«Привет, ребята… Мы теперь дома, и, как и вся Америка, сидим в своем убежище, соблюдая правила социального дистанцирования. Большое, большое спасибо всем, кто ухаживал за нами в Австралии. Их забота сделала возможным наше возвращение в США. И огромное спасибо всем, кто желал нам всего наилучшего. Рита и я очень вам благодарны».

Насчет социального дистанцирования Хэнкс высказывался и раньше, призывая всех людей доброй воли сидеть дома. «Вы никому это не передаете - и ни от кого это не подхватываете. Обычный здравый смысл, так ведь? Нужно время, чтобы к этому привыкнуть, но мы можем заботиться друг о друге, помогать друг другу, чем можем, радовать друг друга… Это ведь тоже пройдет. Мы с этим справимся».

Хэнкс и Уилсон вообще не скучали на больничном. Уилсон рассказывала подписчикам в соцсетях, какую музыку слушает, делясь с ними своим плейлистом, а Хэнкс публиковал фотографии своей еды - бутербродов с веджимайтом (густая, солено-горьковатая паста из дрожжевого экстракта, которая считается национальным блюдом Австралии - жители других стран такое не едят).

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