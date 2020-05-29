2020-05-29T15:45:13+03:00
Звезды

"Минус - не знать русского": Наши устроили Биберу "гага-чат" после фото на фоне огромного матного слова

Джастин Бибер выложил в Инстаграм фото с русским матом и привлек к себе новых пользователей
Ася КУЗНЕЦОВА
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До Джастина на этом месте с панорамным видом явно побывали наши соотечественники.До Джастина на этом месте с панорамным видом явно побывали наши соотечественники.Фото: Instagram.com
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Канадский певец Джастин Бибер опубликовал в своём Instagram фото, под которым написал пост в поддержку протестующих в Миннеаполисе. Однако граффити с русским матерным словом на фотографии привлекло в комментарии русскоязычных пользователей.

- Никакая жизнь не имеет значения, пока жизнь темнокожих не имеет значения, - написал Бибер под фотографией на фоне панорамы холмов.

Это отсылка к названию движения "Black Lives Matter", выступающего против насилия над афроамериканцами.

Русские подписчики певца сосредоточили всё своё внимание на надписи за спиной Бибера, которая говорит о том, что до Джастина на месте с панорамным видом побывали наши соотечественники.

- Русские везде след оставили, - написала одна из подписчиц Бибера.

- Думаю будет как с Гагой, заранее в историю, - добавил подписчик Александр.

В комменатриях под постом оказалось не меньше русскоязычных пользователей Instagram, чем в нашумевшем "Гага-чате". Тогда россияне атаковали аккаунт певицы Леди Гаги на фоне слухов о её романе с актёром Бредли Купером, тогда ещё женатым на русской модели Ирине Шейк.

- Минус не знать русского, - также написали подписчики.

- Мне кажется одно наше "словцо" лучше описывает ситуацию, тут главное угадать с интонацией.

- Наконец то есть за что подписаться, - добавила в обсуждении москвичка.

- Ситуация печальная. А фото смешное. Иду как-то по высокогорной тропе возле Мачу-Пикчу, а в тени деревьев табличка с надписью "***". Почувствуй себя дома в любом уголке мира, - рассказал в комментариях Виктор.

Кроме того, комментарий со смеющимися эмодзи оставила российский комик Екатерина Варнава.

- Как же ***** душевно, - заключила петербурженка, в профиле которой указано, что она архитектор.

Напомним, протесты в Миннесоте начались после того, как в интернете опубликовали видео задержания 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. 25 мая полицейские повалили мужчину повалили на асфальт, один из них надавил коленом на шею мужчины. Флойд просил не убивать его и говорил, что он не может дышать, но полицейский отпустил его только когда тот перестал шевелиться. В больнице Джордж Флойд умер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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