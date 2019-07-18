Наши люди отомстили леди Гаге за разбитое сердце русской модели Ирины Шейк

Россия вот-вот взорвется. Скотина не кормлена, дети не умыты, огурцы свежего урожая не собраны. Не до того сейчас! У Ирки Шейк стервозина бесстыжая мужика увела, отца ее ребенка. Леди Гагой звать. Надо разлучницу пристыдить. Как где - в инстаграме у нее, знамо дело.

Да что страна - все постсоветское пространство вздыбилось! Комментариев - десятки тысяч. Тут все - и жизнь, и слезы, и любовь, буйство фольклора и творческое половодье.

«СУЧКА КРАШЕНА!»

Начиналось-то все как прикол: в одном нашем инстаграм-сообществе, где обсуждают звезд, вспомнили, что недавно русская топ-модель Ирина Шейк рассталась с американским актером и режиссером Брэдли Купером. И вроде как, согласно свежим сплетням, виновата в этом американская же поп-звезда Леди Гага, которую Купер в прошлом году снял в кино. Затейники кинулись «совестить певицу» - шутки ради, прямо родной кириллицей: «Гага! Верни Брэдлика Ире по-хорошему!», «У них же ребенок, имей совесть!», «Забери лучше Панина!». Постепенно втянулись, набежали еще люди и получился… то ли митинг протеста, то ли сабантуй, то ли всемирный слет русскоговорящих народов.

Вообще-то у Гаги больше 32 млн подписчиков со всего мира. Но комментарии на английском там теперь редки и они вот такие: «Wtf?!? What everybody saying?!» («Какого черта тут происходит?»). А наши потешники еще и юморят в ответ: «Нормально общайся! Пришла в наш чат и еще что-то иноземном пишешь!», «Откуда эти английские комменты в нашем чате?!».

Вспомнили классику: сначала «Любовь и голуби». Гага, стало быть, «сучка крашена», а Шейк - жена главного героя. В нашем случае это Брэдли, который будто бы говорит: «по пьяни все завертелось - и не выберешься!»

Потом шальную нашу Императрицу: «Если спросят меня, где взяла я такого мальчишку сладкого, я отвечу, что угнала, как чужую машину девятку я!». Гаге, мол, в репертуар.

Хохмачи переосмыслили бессмертный диалог из комедии «Любовь и голуби»: теперь Надя - это Ирина Шейк (сверху), а Гага - подлюка Раиса Захаровна.Фото: Instagram.com

«МЕНЯЮ УШАНКУ НА БАЛАЛАЙКУ»

Серьезно-шутливо певицу стыдили, а Ирину Шейк утешали ну день-два. Потом догадались подтрунивать над иностранными поклонниками Гаги, которые силились понять, что происходит, при помощи онлайн-переводчиков. Русских вы опять не понимаете, так? Что вы там про нас обычно вспоминаете? Ну, получайте:

«Пропал медведь, зовут Барсик. Кто увидит, напишите».

«Забрать медведя из садика, купить водки, забрать из сервиса балалайку. Ничего не забыть».

Потом кто-то опубликовал рецепт борща. И понеслась тема:

«Окрошку вкусно с редисочкой делать, для остроты!»

«Ну, пользуясь случаем, нате вам рецепт вупипая: Тесто: мука - 350 г, какао - 100 г...»

Внезапно «наш чат» стал неплохой барахолкой:

«Народ, продаю два билета в «Лужники» на «Рамштайн» 29 июля!». И люди интересуются ведь, цену спрашивают.

В чате и совета попросить можно:

«Нужен хороший фильм для просмотра в самолете. Лететь 3,5 часа!». И поделиться радостью: «Сын родился! 3500, 45 см!»

И дружить тут тоже получается неплохо.

«Передаю привет друзьям из солнечной Сибири! Леха, Диман, Мишаня, всех благ вам!».

Гага? Какая Гага? Ах, да… «Верни Купера, кому говорят!»

Тем временем Ирина Шейк опубликовала горячую фотку в нижнем белье. В Испании вышел Vogue с ней и Адрианой Лимой на обложке. Подавленной не выглядит. Да все у нее хорошо!

Вышла обложка испанского Vogue - и тоже в кассу: супермодель Адриана Лима (слева) явно утешает подружку Иру!

А у кого плохо? У «разлучницы». Только выложит Гага новый пост - про новую тушь, например, как… Русская армия тут как тут.

Подтянулись наши знаменитости.

«Вообще по активным слухам из гей-сообщества, Брэдли скорее ушел бы к Рикки Мартину, чем к Гаге», - экспертно заявила Анфиса Чехова.

«Харламов, позвони мне!» - шутит Гарик Мартиросян - у Гаги же теперь вся Россия тусит, очень удобно.

«Как здесь узнать свою налоговую задолженность?» - пишет очередной остряк.

«Всю жизнь хотела съездить в Исландию. Раз Купер не светит больше, может, добряки меня к мечте отправят?» И далее номер банковской карты.

«А списки поступивших в вузы тут ведь вывесят?»

Потом кому-то захотелось гражданской активности.

«Тут так много людей. Может, соберем подписи за отмену пенсионной реформы?»

Вы представляете себе реакцию владелицы инстаграма, если она вдруг попробует все это перевести?

«ЧТО БУДЕМ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ОНА КОММЕНТАРИИ ЗАКРОЕТ?»

В стране как-то потеплело. А говорили, что июль нынче плохой.

Иногда в «гага-чате» все же вспоминают, с чего все начиналось: «Купер! Сделай фотку с матрешкой! Это будет знак, что ты в плену! Мы на чемоданах! Ждем сигнала!». Но в целом похоже, что народ потихоньку пытается осознать, в «нашем чате» происходит.

«Совещание сорвали! Как только кто-то берет в руки телефон, расплывается в улыбке... Ну нельзя же столько шутить, имейте совесть!».

Так душевно, что жалко, что это навсегда. То и дело возникает атмосфера последнего дня в пионерлагере: «Люди, что будем делать, если Гага комментарии закроет?» «Чебоксары здесь?!»«Кто из Казахстана?» «Украина, Беларусь, Россия! Хватит ссориться!»

Гагу, конечно, жалко, если честно. Связь с Купером, между прочим, не доказана - это один таблоид написал, но слух-то неподтвержденный. Ну и вообще - какое наше дело.

Но поблагодарить девушку надо. Вот всем бывшим СНГ над бы это сделать. Когда мы еще вспомнили бы, что нас много, мы хорошие и многое можем, когда захотим?

«Наша Ира же татарка по отцу!» - вспомнили обитатели чата. Тут же всплыл рецепт знаменитых татарских пирожков.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Но не дремлют ироды заморские...»

Продюсер и звезда Comedy Club Семен Слепаков так проникся ситуацией, что сочинили огромное сказание на древнерусский манер в четырех частях. Целиком читайте в его инстаграме @slepakovsemyon, а пока вот фрагментик:

...Мы гордились нашей красной девицей,

Нашею Иришкой Шайхлисламовой*.

Что себе заполучила Брэдлика -

Ихнего плейбоя голливудского.

Гордостью сердца переполнялися,

Что, не устоял их добрый молодец,

Заприметив прелести Иришкины.

Но не дремлют ироды заморские

Бьют по всем фронтам без исключения,

В том числе и подло, ниже пояса,

В самое святое и заветное.

Нанесли они удар коварнейший:

Леди Гага, сучка шелудивая,

Местная юродивая дурочка

У Иришки нашей, у красавицы

Брэдлика отбила вожделенного...

* Настоящая фамилия Ирины Шейк.

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