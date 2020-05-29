2020-05-29T17:05:35+03:00
Звезды

Звезды "Папиных дочек" впервые раскрыли истинные причины резкого закрытия сериала

Елизавета Арзамасова и Дарья Мельникова рассказали, почему финал ситкома получился открытым
Ольга ЛИБГАРДТ
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Сериал полюбился зрителям, но вот будут ли новые серии - не известно.Сериал полюбился зрителям, но вот будут ли новые серии - не известно.Фото: кадр из фильма
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Сериал "Папины дочки" считался одним из самых популярных на российском телевидении в середине 2000-х. Он собирал у голубых экранов многомиллионную аудиторию телезрителей. Главные герои ситкома стали по-настоящему народными любимцами. За их жизнью следили не только в кино, но и в реальности.

Сериал "Папины дочки" стартовал в 2007 году. Он рассказывал о московской семье. От практикующего семейного психотерапевта Сергея Васнецова ушла жена Людмила, оставив ему на воспитание пятерых дочерей. Телепроект сделал звездами всех исполнительниц главных ролей. Маша, Даша, Женя, Галина Сергеевна и, конечно, же, Пуговка росли вместе со своими телезрителями. Но после 20 сезонов шоу неожиданно закрыли. Последняя серия, которую создатели сняли с открытым финалом, вызвала немало вопросов. Поэтому поклонники решили, что грядет продолжение истории. Неоднократно возникали слухи и о создании полнометражной картины, которая бы все объяснила. Но этого так и не случилось.

Елизавета Арзамасова (Галина Сергеевна) и Дарья Мельникова (Женя) решили раскрыть истинные причины прекращения съемок. Они провели прямой эфир, в ходе которого обсудили возможное возвращение к своим культовым ролям.

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Дарья Мельникова и Лиза Арзамасова
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"Надо расставить все точки над «i», потому что очень многие интересуются этим вопросом. Почему все так резко оборвалось? Это была 412 серия. В «Папиных дочках» несколько раз был предполагаемый конец сериала. Раза два или три мы заканчивали сезон и не знали, будет ли новый. Почему сериал так внезапно оборвался? Тут вмешались какие-то продюсерские истории. Может быть, не было бюджета на продолжение. Может, что-то другое", - поведала Арзамасова.

Однако Мельникова придерживается иной точки зрения. Актриса уверена, что сериал рано или поздно должен был закрыться. По ее словам, основные сюжетные линии исчерпали себя. "Я помню, как мы снимали последние серии. Там уже была и мама, и какие-то парни у героинь, семьи внутри семьи. Уже понятно было, что история становится какой-то другой", - посетовала звезда.

При этом обе артистки не против вернуться к съемкам в "Папиных дочках". Звезды намекнули на то, что новые серии проекта могут выйти, но пока никаких подробностей нет.

По словам Елизаветы, ей бы хотелось самой принимать участие в написании сценария, ведь она лучше всех знает свою героиню. "К концу проекта моя Галина Сергеевна ушла от образа заучки. Мне кажется, было бы круто, если бы она к нему вернулась. А вообще хотелось бы снять несколько серий, но качественных, как у Netflix: с идеальной картинкой и необычным сюжетом", - мечтает артистка.

Сейчас и Лиза, и Даша много снимаются в кино, играют в театре. Мирослава Карпович (Мария) также стала актрисой. А вот Екатерина Старшова, исполнительница роли всеми обожаемой Пуговки, самой младшей дочери доктора Васнецова, напротив, отказалась от карьеры актрисы. 2019 Екатерина стала студенткой факультета фундаментальной медицины МГУ. Анастасия Сиваева (Даша) и вовсе давно дистанцировалась от публичности.

melnikovadshmelnikovadsh
Почему так резко закончились "Папины дочки"
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ИСТОЧНИК KP.RU

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