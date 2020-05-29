Дмитрий Песков отрастил бороду

Татьяна Навка и Дмитрий Песков появились на публике после болезни. Именитая фигуристка и пресс-секретарь Владимира Путина излечились от коронавируса. Вместе с дочкой Надей они посадили черешню. При этом Внимание публики привлек необычный вид Пескова. Он предстал с бородой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, перенесший коронавирус, за время болезни отрастил седую бороду и обзавелся шевелюрой. "Вот приехали домой, соскучились по своим. А тут нас ждал сюрприз! Теперь у нас в саду будет расти и цвести дерево из «Черешневого леса»! ", - похвасталась Татьяна Навка.

Фигуристка также отметила, что ее супруг ждет не дождется открытия парикмахерских. "А Надюша требует вернуть прежний облик папы", - добавила артистка.

Песков признался, что бороду отпустил лишь на время коронавируса. "Никакой это не имидж. Просто не брился!", - цитирует пресс-секретаря РИА Новости.

К слову, в последний раз на смену имиджа Пескова обращали внимание в 2014 году. Тогда пресс-секретарь сбрил усы на спор со старшей дочерью Лизой.

Напомним, 12 мая пресс-секретарь Владимира Путина заявил о том, что заразился коронавирусом и был госпитализирован. Позже Навка подтвердила, что она и супруг находятся в больнице. Олимпийская чемпионка разместила в блоге пост, в котором рассказала о своем состоянии и самочувствии Пескова. Спортсменка подчеркнула, что женщины переносят вирус легче, чем мужчины. "У мужа ситуация немного посложнее, но под контролем наших доблестных профессиональных врачеи все идет хорошо! Главное, без паники", - резюмировала Навка. 21 мая Татьяна покинула больничные стены, а 25 мая выписали и ее супруга.