Число умерших из-за коронавируса в России на 31 мая 2020 года возросло до 4 555 человек. За минувшие сутки на территории регионов государства жертвами заболевания стал 181 пациент. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Всего с начала эпидемии COVID-19 в России общее число заражений превысило 396,5 тысячи человек. В настоящее время количество инфицированных на территории страны составляет 224 551 человек. У большинства пациентов с подтвержденным диагнозом болезнь протекает в легкой форме или проходит без клинических симптомов.

Количество выздоровевших от коронавируса россиян уже перевалило за 167 тысяч. За последний день из российских больниц были выписаны 8 212 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом.

30 мая из-за коронавирусной инфекции погиб в возрасте 80 лет старейший артист Российского академического Молодежного театр Юльен Балмусов.

Как ранее писал сайт kp.ru, российский министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что на борьбу с пандемией коронавируса страна потратит около 500 миллиардов рублей. В данную суму входят расходы на перепрофилирование медицинских организацией, которые теперь лечат зараженных, а также выплаты дополнительных стимулирующих доплат и заработной платы врачам.

Министр также сообщил, что в России ведется активная работа по разработке вакцины от инфекции – исследования ведут как минимум по пяти научным направлениям. Клинические испытания лекарства от COVID-19 специалисты планируют начать в течение ближайших двух недель. При этом ученые из «Вектора» планируют клинические исследования вакцины от коронавируса уже в сентябре текущего года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия предложила ВОЗ восемь вакцин от коронавируса. Но внедрению мешает антипрививочное лобби

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения рассказала о том, как идет работа над вакциной от COVID-19 (подробности)

Академик Зверев рассказал, когда начнется массовая вакцинация от коронавируса

С какими подводными камнями разработчики могут столкнуться при создании вакцины (подробности)