Ветлицкая в Испании, Боня в Монако: сидят на виллах, а нас учат нарушать карантин

Интересно наблюдать за тем, как «любят» родину экс-звезды, которые живут заграницей и периодически прилетают в Москву на заработки. Показательно, что на комфортабельных заграничных виллах они отсидели всю самоизоляцию, не нарушая правила стран, где живут, переживая о своих европейских соотечественниках, которые оказались с коронавирусом в больницах. А вот режим самоизоляции на родине вызывает у них иронию – может потому, что пациенты российских больниц за тысячи километров от наших суперстар?

Вот Наталья Ветлицкая из Испании объясняет российским поклонникам, что меры против коронавируса – не иначе, как заговор. Заранее призывает не делать прививки — причем речь идет не только о вакцине от коронавируса, которой пока нет: а в принципе обо всех прививках.

Ветлицкая зовет сначала пожить в лесу, а потом прийти к ней на концерт

«Я буду говорить на серьезные темы, которые меня волнуют и касаются всего человечества», - вещает Ветлицкая. Ее дочь посещает испанскую школу, а сама певица давно живет в этой стране – в Москву она возвращается лишь на заработки. Правила самоизоляции на своей испанской вилле Ветлицкая соблюдала.

А нам рассказывает: «Если я, маленький человечек, говорю о всемирном заговоре, то я говорю это не просто так. Это - не моя фантазия. Молодежь, посмотрите, полистайте. Надо раскрыть глаза на происходящее!» Ветлицкая который месяц твердит о «чипизации»: «Я не верю большинству врачей… Короче, времена сейчас темные и все черти здесь!».

Наталья ведет активную переписку в соцсетях с поклонниками из России, высмеивает тех, кто соблюдает карантин и сообщает, что «главного по чипированию — Билла Гейтса в итоге когда-нибудь посадят», а пока зовет с собой — правда не на виллу: «Значит пойдем в леса и горы. Будем жить общинами, выращивать морковку с капустой. Это в любом случае лучше, чем жить в цифровом концлагере». Интересно, из леса Ветлицкая собирается вылететь на свои осенние концерты в Россию? А то ведь билеты уже продают, правда покупают их неохотно.

Лика Стар отсидела два месяца карантина «от звонка до звонка», выходя на прогулку в маске, соблюдая все остальные строгие итальянские ограничения — рассказывала об этом в соцсетях с гордостью. Зато теперь критикует наши карантинные ограничения, это и понятно Лике надо сдавать виллы. Певица давно живет на Сардинии с мужем и детьми, ее бизнес – сдача вилл на летний период туристам. Конечно же, Лика Стар любыми путями пытается получить прибыль, поэтому на вопросы о том, как прилететь российским туристам отвечает: «Обходные пути всегда будут!». И в личных письмах уже объясняет, как обойти правила – рекламировать не будем, а то ведь можно не только рискнуть здоровьем, но и получить запрет на шенгенскую визу.

Лика Стар сдает виллы и обещает «тайные пути» посещения ИталииФото: Личная страница героя публикации в соцсети

А эту звездочку знают преимущественно зрители «Дома-2» - ее социальные сети читают миллионы молодых женщин из России. Виктория Боня карантинит в Монако – у этой дамы были самые шокирующих во всех смыслах рассуждения о коронавирусе. У Бони смешалось все: «прививки от коронавируса, которыми чипируют людей с короткими волнами связи 5G, которые распространяют болезнь…». Подобного бреда было много, от него пришла в ужас не только коллега Бони по «Дому-2» Ксения Собчак.

Вот такие обещания дает клиентам Лика в соцсетях

Так о существовании Бони узнал даже уважаемый артист Юрий Стоянов – не выдержал записал видеоролик: «Спасибо карантину, я узнал, кто такая Виктория Боня и почему она боится чипирования. Но не боится пластических операции ! Кстати, уколы ботокса также могут содержать чипы! И Дейлов!» Народный артист посоветовал Вике поискать чип в своих губах: «Вика, старайтесь не пропустить ни сантиметра. Чип - он же маленький, а губы у вас ого-го. Если не найдете в губах, спускайтесь ниже по телу. Я видел ваши фото, Вика. У вас там не то что чип, у вас там передатчик могли спрятать с излучателем!».

Смех смехом, а хайповала Боня не случайно – привлекла внимание аудитории и СМИ, и на этой волне запустила парочку платных марафонов, где учит секретам красоты, избавлению от стрессов и как стать успешной женщиной. Так что хайпуют на поклонниках звездочки с пользой для кошелька. Странно другое, что часть их поклонников читает и обсуждает их бредни, не подозревая, что это всего лишь способ привлечения внимания — сами звезды заботятся о своем здоровье и строго соблюдают все карантинные и прочие предписания врачей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/778382" frameborder="0"></iframe> Возмущенная Виктория Боня призвала жечь книги доктора Курпатова.

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