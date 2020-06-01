Коронавирус в России, последние новости на 1 июня 2020: Минздрав одобрил первый препарат против COVID

Первый российский препарат против коронавируса "Авифавир" получил одобрение Минздрава, его клиническую эффективность подтвердили лабораторные тесты. Лекарственное средство представляет собой отечественный аналог японского препарата с международным названием "Фавипиравир", созданного для лечения пациентов с гриппом.

В первую очередь препарат будут применять для лечения больных в стационарах.

В Москве с 1 июня стартует второй этап смягчения карантинных мер: возобновляют работу некоторые предприятия торговли и сферы услуг, москвичи теперь могут выходить на прогулки, но с рядом ограничений. При этом ношение масок становится обязательным везде, кроме дома.

Кстати о масках - обеспечение врачей индивидуальными средствами защиты в период эпидемии до сих пор сопряжено с проблемами, несмотря на бодрые рапорты с мест об обратном. И даже возможность получить помощь от благотворительных фондов не всегда исправляет ситуацию в региональных учреждениях здравоохранения. Почему сложилась такая ситуация, разбиралась спецкор «Комсомолки» Елена Кривякина.

Ранее ВОЗ сообщила, что Россия подготовила 8 вакцин-кандидатов против коронавируса, всего же над созданием прививок работают 150 отечественных компаний и институтов. "КП" вместе с учеными рассказывает о самых перспективных разработках.