2020-06-01T11:32:13+03:00
Общество

Генпрокуратура спросила с экс-полковника Захарченко еще 320 тысяч долларов

Хотя защита продолжает утверждать, что эти средства он потратил с женой в Нью-Йорке на покупку сережек, которые уже были изъяты следствием во время обысков
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Бывший заместитель начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России полковник Дмитрий Захарченко. ФОТО Дмитрий Серебряков/ТАССБывший заместитель начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России полковник Дмитрий Захарченко. ФОТО Дмитрий Серебряков/ТАСС
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Суд истребует с экс-полковника МВД России Дмитрия Захарченко сумму эквивалентную 320 тысяч долларов США. До сего дня эта цифра фигурировала в деле в виде чеков. Дмитрий Захарченко и его гражданская жена Яна Саратовцева в ходе судебных заседаний утверждали, что получили документы в 2014 году, когда расплачивались за бриллиантовые сережки в одном из бутиков Нью-Йорка.

Но несмотря на то, что ювелирные украшения у Саратовцевой были изъяты во время следствия, доказать, что деньги с карточек были потрачены именно на них, у защиты не вышло. В паспортах на ювелирные украшения редко размещают фотографии покупок. Обычно, в них указывают вес, пробу и размеры камней.

- Кассационный суд удовлетворил требование Генпрокуратуры России и отменил решение Мосгорсуда, отклонившего часть иска о взыскании с экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко 320 тысяч долларов, - заявили в Генпрокуратуре России.

История этого судебного процесса длится уже два года. В апреле 2019 года Никулинский суд Москвы изъял по иску Генпрокуратуры в доход государства имущество на 460 миллионов рублей, принадлежавшее семье полковника. При этом судья не стал взыскивать с родственников Захарченко 320 тысяч долларов. Защита настаивала, что эти деньги были потрачены на сережки, которые уже изъяты следствием. В декабре 2019 года Мосгорсуд признал это решение законным. Но теперь это решение потеряло свою силу.

Напомним, до осени 2016 года Дмитрий Захарченко занимал должность замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ. Задержание полковника получило большой резонанс после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире его сводной сестры склада, где в коробках хранилось более 9 миллиардов рублей в разной валюте. Захарченко тогда заявил, что обнаруженный склад ему не принадлежит. Члены семьи пытались доказать, что деньги были заработаны торговлей овощами и фруктами, а еще кинопрокатом. Но все это звучала не убедительно, и суд изъял все средства в пользу государства.

Полковника лишили звания и приговорили к 12,5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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