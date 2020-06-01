Украинец на грузовике въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе

1 Июнь 2020 2020-06-01T22:10:20+03:00

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Протесты в США, поводом для которых стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания сотрудниками полиции, во многих американских городах переросли в беспорядки, в том числе и в Миннеаполисе.

Как сообщает украинское агентство «Страна.ua», в ходе беспорядков в Миннеаполисе украинец Богдан Вечирко на грузовике въехал в толпу протестующих. В результате происшествия никто не пострадал, а водителя задержали на месте.

По данным агентства 35-летний мужчина живет в городке Отсиго рядом с Миннеаполисом и работает на местную грузовую компанию. Он активно поддерживает Республиканскую партию и президента США Дональда Трампа. Даже трижды жертвовал по 100-115 долларов партии и комитету «Сделаем Америку снова великой».

При этом у украинца и ранее были проблемы с законом. Он управлял снегоходом без регистрации, не имел страховки, а также не пристегивался ремнем безопасности в машине. Кроме того, его обвиняли в ложных вызовах и нападении на членов семьи с угрозами насилия.

Напомним, известно об одной жертве беспорядков в Индианаполисе, где еще трое получили огнестрельные ранения и был ранен один полицейский. В Давенпорте, штат Айова, также есть погибшие. В этом городе в ночь на понедельник, 1 июня, протестующие открыли огонь по сотрудникам полиции. В результате два человека были убиты, двое ранены, в том числе полицейский.

ИСТОЧНИК KP.RU