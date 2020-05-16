"Настя идет на поправку": Наташа Королева сообщила радостные новости о Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк больше года борется с онкологией. Актрисе диагностировали глиобластому. Но, как утверждают специалисты, у артистки наметилась ремиссия. По слухам, звезда сериала "Моя прекрасная няня" находится дома, в подмосковном Крекшино.

Наташа Королева давно дружит с Анастасией Заворотнюк. По словам певице, состояние актрисы начало улучшаться. Исполнительница является соседкой актрисы по загородному участку в Крекшино.

"Да, мы рядом живем. Слава богу, говорят, что новости хорошие и Настя идет на поправку. Мы желаем ей здоровья", - заявила вокалистка в эфире программы "Привет, Андрей!".

Королева отметила, что их с Заворотнюк связывают не только дружеские, но и рабочие отношения. Наташа вместе с Настей снималась в сериале "Моя прекрасная няня".

Кстати, изначально на роль няни Вики звали именно Королеву. По мнению продюсеров cиткома, образ Наташи лучше всего подходил к образу главной героини. Однако певице пришлось отказаться. "Меня продюсеры уговаривали, не давали нам жизни, но я не приняла предложение. Я тогда только родила Архипа", - рассказала Королева Андрею Малахову.

Когда на роль утвердили Заворотнюк, создатели сериала настояли, чтобы она скопировала поведение Наташи. В итоге, как известно, эта роль сделала Анастасию по-настоящему знаменитой.

Напомним, о болезни Анастасии Заворотнюк заговорили августе 2019 года. Именно тогда появилась шокирующая информация о том, что у нее диагностирован рак головного мозга. К тому времени актриса несколько месяцев не появлялась на публике и перестала отвечать на телефонные звонки. По некоторым данным, она узнала о болезни после того, как родила дочку Милу. Родственники звезды сериала "Моя прекрасная няня в октябре 2019 года подтвердили, что артистка действительно болеет.

На днях диагноз Заворотнюк объявил директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров. На совещании по вопросам развития генетических технологий он доложил президенту Владимиру Путину, что у актрисы глиобластома. Академик заявил, что в ее лечении могут использоваться новые технологии, разработанные для борьбы с терминальной стадией рака. Макаров подчеркнул, что родственники "прекрасной няни" передали ученым раковые клетки, а специалисты уже подобрали вирусы, которые их убивают. Он также отметил, что в настоящее время у Заворотнюк наметилась ремиссия.