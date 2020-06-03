"Столько боли": Нелли Кобзон страшно за убитую горем Светлану Моргунову

Светлана Моргунова раздавлена горем. Знаменитая телеведущая тяжело переживает смерть единственного сына Максима. 52-летний мужчина скончался от коронавируса две недели назад. Сказать, что он был для знаменитой артистки всем, не сказать ничего.

Родные ни на шаг не отходят от Светланы Моргуновой. Они стараются не оставлять ее одну ни на минуту. Звезда экрана держится буквально из последних сил.

"Звонила ей на днях, это очень страшно. Столько боли. То, что со Светой произошло, - самое ужасное, что может с человеком случиться. Она осталась одна, без единственного кормильца, самого близкого друга", - еле сдерживая слезы рассказывает подруга телеведущей Нелли Кобзон.

По словам вдовы знаменитого певца Иосифа Кобзона, друзья во всем стараются поддерживать Светлану Михайловну. "Конечно, мы все ее жалеем. И будем, пока можем, помогать. В том числе и финансово", - цитирует "СтарХит" Нелли Михайловну.

В свою очередь, еще одна подруга телеведущей Лариса Куликова поделилась: "Лучше Светлане Михайловне вряд ли станет. Она кушает, спит, очень постарела… Очень тяжело морально, непоправимое горе. Психологически, конечно, трудно оправиться".

Напомним, единственный сын 80-летней Светланы Моргуновой скончался от коронавируса 20 мая. Во время похорон телеведущая еле держалась на ногах от горя. Во время церемонии прощания ей стало плохо. С сыном Максимом у артистки были очень близкие отношения. Каждый день они созванивались, мужчина постоянно привозил родительнице продукты, ставил пакет с едой под дверь ее квартиры. После смерти наследника Моргунова потеряла смысл жизни.