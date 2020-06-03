Певец Юлиан пожаловался, что жена - певица Анастасия - на самоизоляции лишила его секса

В программе Андрея Малахова «Прямой эфир» разворачивается явно многосерийная эпопея о распаде семьи двух ныне подзабытых звезд 90-х — 46-летнего певца Юлиана и 54-летней певицы Анастасии. Год назад старинные приятели вдруг поженились, а теперь настала пора разводиться. Заявление в загс о расторжении брака супруги подали в апреле, явившись в суд в медицинских масках. А теперь стране предстоит познакомиться с мельчайшими деталями конфликта.

В том, что «развод» тщательно срежиссирован сотрудниками «Прямого эфира», собаку съевшими на скандалах подобного рода, нет никаких сомнений. В загс рассорившиеся супруги явились в сопровождении видеокамер телешоу. При этом операторы старательно делали вид, что ведут скрытую съемку: прятались за пальмами в кадках, трясли камеру, имитируя пущую документальность. Сами герои вели диалоги, которым позавидуют даже сценаристы воскресных мелодрам телеканала «Россия 1»:

- Для тебя развод — это как зубы почистить!

- Смотри, чтобы у тебя зубная щетка не сломалась!

В очередном выпуске «Прямого эфира» ведущий сообщил, что Юлиан и Анастасия вели «домашний видеодневник» - якобы по совету психолога по семейным конфликтам. Съемку немедленно предъявили телезрителям: в одном из эпизодов Юлиан признается, что крайне утомлен «интимной жизнью по расписанию» и что «секс превращается в или в медицинский процесс по зачатию». Анастасия парировала эффектной фразой, что «устала жить по юлианскому календарю». Певица также рассказала, что, несмотря на возраст, пыталась родить Юлиану ребенка при помощи ЭКО, хоть это и противоречит ее духовным воззрениям.

В процессе шоу Юлиан долго прятался в «секретной комнате», комментируя оттуда реплики пока еще законной жены. Но очная встреча, конечно, состоялась и сопровождалась умеренной перепалкой.

В общем и целом супруги неплохо справляются с возложенными на них ролями, однако очевидно, что пока им не хватает профессионализма, скажем, Прохора Шаляпина или Гогена Солнцева, с легкостью и высоким уровнем достоверности исполняющими любые мизансцены в какой угодно передаче. С другой стороны, Юлиан и Анастасия только начинают свой хлебный путь в главном скандальном ток-шоу страны. Хочется верить, что артистический талант в них еще раскроется и они как следует скрасят россиянам (и особенно россиянкам) серые будни самоизоляции.