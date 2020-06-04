2020-06-04T18:02:49+03:00
Политика

ЦИК: Онлайн-голосование по поправкам к Конституции пройдёт только в Москве и Нижегородской области

Элла Памфилова рассказала, как в нем можно поучаствовать
Роман ГОЛОВАНОВ
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Дистанционное электронное голосование у нас будет проведено в городе Москва и Нижегородской области.Дистанционное электронное голосование у нас будет проведено в городе Москва и Нижегородской области.Фото: Shutterstock
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Электронное голосование продлится шесть дней - с 25 по 30 июня. По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, так эксперты смогут все перепроверить. Ну, чтобы устранить «виртуальные карусели».

Но право устроить онлайн-голосование получат всего два региона. Остальные конкурс ЦИК пройти не смогли.

— Дистанционное электронное голосование у нас будет проведено в городе Москва и Нижегородской области, — сказала на заседании Памфилова.

Чтобы сходить на виртуальный участок, нужно иметь подтвержденную запись на портале госуслуг или на официальном сайте мэра и правительства столицы. Заявления для участия можно подать в рамках программы "Мобильный избиратель" с 5 до 21 июня.

— Для проведения дистанционного электронного голосования будет использован единый портал 2020og.ru, а также создана специальная территориальная комиссия, — отметила глава ЦИК.

Если гражданин не смог отдать свой голос онлайн, то у него будет возможность прийти на участок по месту жительства 1 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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