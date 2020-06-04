Бывшая жена «рыжего» «Иванушки» выставила на продажу его квартиру

В прошлом году жена «рыжего» «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова Марина Банкова призналась поклонникам, что ушла от мужа к баскетболисту Андрею Зубкову. В середине января Марина родила новому мужу сына и переехала на ПМЖ в Питер.

Судя по всему, кризис крепко ударил по семье бывшей жены «Иванушки». Банкова выставила на продажу квартиру «рыжего», в которой он жил ещё до встречи с ней. Видимо, после развода певец оставил это жилье детям.

За трёхкомнатную квартиру в центре Москвы в районе метро «Краснопресненская» Банкова хочет выручить 26 миллионов рублей. Правда поясняет в объявлении, что торг уместен.

Квартира артиста, кстати, не такая уж и большая - 86 квадратных метров.

- Продаётся трехкомнатная квартира в добротном сталинском доме. Высокие потолки 3,2 м, гостиная удачно объединена с кухней, из просторной спальни вход в ванную комнату, есть комната-гардеробная, два санузла, - пишет в объявлении бывшая жена «рыжего» «Иванушки». - По планировке квартира распашная - окна на разные стороны, отличный вид во двор и на тихую улицу. Ремонту 10 лет, частично требует обновления или новых решений, которые возможны благодаря удачной конструкции квартиры. Также возможно завершение присоединения технического этажа к квартире. Чистый подъезд после ремонта, приличные соседи. Парковка во дворе под шлагбаумом. Квартира для любителей спокойного респектабельного Центра. Рядом Белый Дом, набережная, парки, скверы, вся инфраструктура, до метро 10 минут пешком.

За трёхкомнатную квартиру в центре Москвы в районе метро «Краснопресненская» Банкова хочет выручить 26 миллионов рублей. ФОТО ЦИАН

ФОТО ЦИАН

ФОТО ЦИАН

Кстати, по словам Банковой, ей удалось сохранить дружеские отношения с Андреем Григорьевым-Апполоновым. А вот друзья певца поделились с kp.ru, мол, он до сих пор переживает измену любимой и переезд детей в Питер.