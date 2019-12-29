Бывшая жена рыжего "Иванушки" вышла замуж и сменила фамилию

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова. Марина Банкова и ее возлюбленный расписались в Санкт-Петербурге меньше чем через месяц после помолвки. Пышное торжество молодые люди устраивать не стали.

Бывшая жена рыжего "Иванушки" и ее супруг разместили каждый в своем блоге свидетельство о заключении брака. Марина Банкова вышла замуж за Андрея Зубкова 28 декабря. Она взяла фамилию мужа. И даже успела исправила имя в соцсети.

Молодожены расписались в центре Санкт-Петербурга, а после пошли в один из местных ресторанов праздновать. Другие подробности торжества супруги держат в секрете.

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А ведь совсем недавно поклонники поздравляли Марину и Андрея с помолвкой. 5 декабря баскетболист сделал предложение возлюбленной и опубликовал фотографию эффектной блондинки с заветным колечком на безымянном пальце. Фолловеры предполагали, что пара возьмет несколько месяцев для того, чтобы подготовиться к пышной свадьбе, но влюбленные решили иначе.

Пока не известно, как отреагировал на новость о свадьбе бывшей жены солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов. Узнав о помолвке матери своих сыновей, он только и смог произнести: "Совет да любовь".

Марина Банкова и ее возлюбленный расписались в Санкт-ПетербургеФото: Instagram.com

m.a.s.h.a._z Желаем мира в семье, благости в душе, достатка в доме, тепла в сердце и любви к жизни!

Напомним, первые слухи о расставании Андрея Григорьева-Апполонова с женой Мариной Банковой появились в ноябре 2018 года. Супруга певца проводила много времени с 28-летним баскетболистом клуба "Химки" Андреем Зубковым. Строить отношения паре не мешали ни разница в возрасте, ни наличие у 34-летней Марины семьи.

m.a.s.h.a._z Мы с Андреем разводимся. Это наше общее решение!

Сначала Григорьев-Апполонов никак не комментировал разлад с женой, однако в апреле 2019 года выступил с официальным заявлением. Артист говорил, что самое главное для него - сохранить дружеские отношения с бывшей женой, чтобы воспитывать общих детей - 15-летнего Ваню и 11-летнего Артема. Дети остались жить с певцом, но в любой момент, когда тот отправится на гастроли или они сами захотят, могут поехать к маме. В начале августа супруга Андрея подала на развод. Андрей и Маша прожили вместе больше 15 лет.