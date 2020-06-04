Зачем полиция США встает на колено перед протестующими

Акции протеста продолжают раскачивать США. В одном лишь Нью-Йорке за минувший день задержали около 100 человек. При этом двое полицейских получили ранения, один - ножевое.

За все время манифестаций по меньшей мере 11 человек погибли.

Протестующие уже давно пренебрегают комендантским часом, введенным властями в разных американских городах в попытках сдержать беспорядки, которые не стихают ни днем, ни ночью. Мирные марши, которые начались после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, переросли в погромы и грабежи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/782494" frameborder="0"></iframe> В Хьюстоне белые американцы на коленях просят прощения у черных за годы расизма.

Темнокожие протестующие требуют прекратить полицейский произвол в отношении афроамериканцев. Лозунг Black Lives Matter («Черные жизни имеют значение») получил новую жизнь спустя семь лет. В 2013 году в США стартовала общественная кампания Black Lives Matter. Активисты требовали проведения честных расследований убийств полицией афроамериканцев.

Давление со стороны протестующих и размах манифестаций привели к тому, что в некоторых городах подразделения полиции перешли на сторону активистов или отказались вступать с ними в открытую конфронтацию.

Так, в штате Теннесси бойцы Нацгвардии сложили щиты перед протестантами, а в штате Мичиган шериф округа Дженесси Крис Суонсон вышел на марш вместе с участниками акции в городе Флинт. Перед этим он приказал своим коллегам снять шлемы и сложить дубинки.

- Я знал, что преимущества перевешивают риски. Когда ты на деле доказываешь, что готов стать беззащитным, встать в один ряд с протестантами и показать, что хочу решить эту проблему, то перемены происходят прямо на глазах, - отметил шериф. - Общество доверяет нам, поэтому мы не можем сидеть без дела. Нам следует показать, что мы готовы слушать людей и реагировать на их призыв.

Некоторые полицейские опускались перед митингующими на одно колено. Такие случаи произошли в Нью-Йорке, Вашингтоне, Флориде, Калифорнии. Таким образом, они выражали свою солидарность с манифестантами, а не подчинение им, как это иногда трактовалось. Как отмечают эксперты, подобные поступки со стороны правоохранителей снимало напряжение между полицией и участниками акций.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/782749" frameborder="0"></iframe> Полицейские города Де-Мойн встали на колени в знак солидарности с протестующими.

Во время этого некоторые протестующие начинали перечислять имена афроамериканцев, погибших при задержаниях, другие - начинались читать молитвы, третьи - хранили молчание. В Фергюссоне, штат Миссури, полицейские провели на коленях 9 минут столько, сколько полицейский Дерек Шовен держал колено на шее задержанного Джорджа Флойда.

Этот жест - опускание на одно колено в знак протеста - ввел темнокожий игрок Национальной футбольной лиги (речь идет об американском футболе) Колин Каперник. В 2016 году перед начало сезона во время исполнения гимна Коперник не встал, а опустился на одно колено. Впоследствии он объяснил, что не будет «вставать в честь флага страны, которая угнетает своих афроамериканских граждан».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/782773" frameborder="0"></iframe> «Я не могу дышать».Америка в огне! Всю страну охватили массовые беспорядки. А поводом для этого послужила смерть одного человека - Джорджа Флойда. Кто же он такой?

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