В долгах как в шелках: Волочкова должна государству 350 000 рублей, Боня - 230 000, а Тимати - 160 000

Бедственное положение артистов, рассорившее весь шоу-бизнес, стало одним из главных "хитов" этого карантина - что ни день, то новые баталии. Между тем, как рассказал "КП" Иосиф Пригожин, большинство звезд в долгах как в шелках, но боятся в этом признаться. И если кредиты знаменитостей - банковская тайна, то информацию по налогам можно найти в открытом доступе. Сайт kp.ru выяснил, кто и сколько задолжал государству.

Отметим, что у большинства звезд с обязательными отчислениями полный порядок: Киркоров, Басков, Шнуров, Ольга Бузова, Наташа Королева, Анна Семенович, Павел Прилучный и многие другие просроченных платежей не имеют. Но все же есть должники имеются.

Так, лидером антирейтинга оказалась Анастасия Волочкова. У королевы шпагатов обнаружилось 12 задолженностей на общую сумму 347 тысяч рублей. Самые внушительный долги - по транспортному налогу (123 тысячи рублей), за жилье в Москве (113 тысяч), Санкт-Петербурге (48 тысяч) и земельный участок Подмосковье (28 тысяч). Судя по всему, эти платежки выставили Волочковой не вчера - пени в общей сложности уже превышают 7 тысяч рублей.

В "черный список" попала и звезда "Дома-2" Виктория Боня. Пока фотомодель отмечает окончание карантина в Монако, где и планирует осесть, в России налоговики ждут от нее денег. У Бони 4 задолженности по налогам на 231 тысячу рублей: за квартиру в Москве она забыла заплатить 64 тысячи, а за авто - аж 150 тысяч. Видимо, долги висят не один день, пени набежали на 17 тысяч.

В "черный список" попала и звезда "Дома-2" Виктория БоняФото: Евгения ГУСЕВА

В тройку "лидеров" попал и Тимати: рэпер-бизнесмен, владеющий целой империей от ресторанов фастфуда до музыкального лейбла, просрочил транспортный налог - 163 тысячи рублей. Плюс придется заплатить пени - еще 4 тысячи.

В тройку "лидеров" попал и ТиматиФото: Михаил ФРОЛОВ

"Брат" Тимати - оскандалившийся Джиган, которому после пьяных загулов предстоит развод в суде, накопил 8 задолженностей на 59 тысяч рублей. Из них 45 тысяч - транспортный налог, 9 тысяч - платежи за жилье в Москве.

Джиган накопил 8 задолженностей на 59 тысяч рублейФото: Борис КУДРЯВОВ

Не платит налоги и Анастасия Заворотнюк: у "прекрасной няни" 8 задолженностей на 46 тысяч рублей. За свои авто актриса должна 28 тысяч, кроме того, как выяснилось, у нее есть земельные участки в Крыму (налог 16 тысяч) и Карачаево-Черкессии (1,3 тысячи).

Муж Ксении Бородиной, бизнесмен Курбан Омаров, которого в соцсетях то и дело попрекают тренировками домашнего кота вместо работы и заработка, имеет 10 задолженностей на сумму 24 тысячи. Это налоги за дом и два земельных участка в Подмосковье, а также землю в родной Махачкале.

А вот погрязший в судах Сергей Жигунов оказался практически чист перед налоговой: ему нужно оплатить лишь 16 тысяч рублей за квартиру в Москве. Говорят, это последние апартаменты, которые остались у продюсера после краха его кинопроектов, деньги на которые он брал в кредит.

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