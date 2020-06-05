"Люди копейки считают": Лера Кудрявцева похвасталась банкой черной икры и разозлила россиян

Лера Кудрявцева вызвала гнев россиян неоднозначной фотографией. Телеведущая похвасталась перед россиянами черной икрой. Увидев снимок, подписчики оставили в блоге звезды сотни сообщений.

"Самая вкусная икра. Черная икра содержит около 30% высокоценного белка, богата витаминами А, В, D, E, легкоусвояемыми жирами (больше 10%) и большим перечнем микроэлементов, в числе которых цинк, йод, магний, кремний, фосфор, марганец", - написала Лера Кудрявцева под фото, на все лады расхваливая деликатес. Она позирует на фоне своего подмосковного особняка и держа в руке банку черной икры.

Телезвезда посетовала на то, что этим летом моря и океаны вряд ли ей будут доступны, потому она будет есть икру. "Черная икра богата кальцием, железом и жирными кислотами омега-3 и омега-6, которые содержатся также и в рыбе, и которых так не хватает людям, живущим вдалеке от морей, океанов и промысловых рек", - подчеркнула знаменитость.

Вот только россияне на Кудрявцеву обиделись. А многие и вовсе разозлились.

leratv Лера Кудрявцева похвасталась банкой черной икры

"Нам черную икру разве что в ипотеку покупать", "У нас в России большинство людей черную икру даже не пробовали", "Еще бы у народа деньги были на эту икру, было бы совсем здорово", "Думаю, кощунство размещать это, когда процентов 70 в стране еле сводит концы с концами", "Богатых не понять, "Лера решила рисануться", "Не стыдно? Люди копейки считают, а Вы хвастаете своим достатком", "В данной жизненной ситуации большинство людей могут позволить себе максимум гороховую икру", "Который день у нас на завтрак яичница с сосиской, надоело!", "Совсем звезданулись уже... Кризис, некоторым людям даже есть нечего... А тут икра черная...", "Особенно во время пандемии каждый россиянин может себе позволить черной икры, баночку, а может и две... Да и без пандемии не все могут ее себе позволить. Лера,я очень тобой восхищаюсь, но не теряй берегов, смотри на жизнь не через розовые очки...", "Кто сейчас может купить черную икру? Люди без работы, без доходов", "Очуметь! Она хотела выпендриться, но сама себя опозорила. Мещанка", "К чему этот пост, Лера? Народ не может себе этого позволить", "Мы не знаем даже вкуса черной икры. Недоступно...", "Какая икра , лишь бы на хлеб хватало", - - пишет разгневанная публика.

Напомним, Лера Кудрявцева семь лет счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Он младше супруги на 16 лет. В августе 2018-го у них родилась дочь Мария. От первого брака с барабанщиком "Ласкового мая" у Леры есть сын Жан. Кудрявцева два года назад стала бабушкой. По словам Леры, с рождением дочери ее жизнь кардинально поменялась. "Так стало на многие вещи наплевать. У меня есть дети, есть муж и мои друзья. Только это важно. А остальное - суета и напускное, пыль.", - резюмировала гламурная блондинка.