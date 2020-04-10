Располневшая Лера Кудрявцева оконфузилась перед мужем

Лера Кудрявцева семь лет замужем за нападающим московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" Игорем Макаровым. Спортсмен младше телеведущей на 16 лет. Влюбленные воспитывают двухлетнюю дочь Машу. На время самоизоляции семейство обосновалось в своем загородном доме в Подмосковье. И если молодой супруг эффектной блондинки не нарушает свой спортивный режим, то сама Лера, по ее признанию, наедает живот.

Лера Кудрявцева рассказала поклонникам, что карантин расслабил ее. Она целыми днями стоит у плиты. Телеведущая призналась, что ее жизнь превратилась в сплошное приготовление завтраков, обедов и ужинов.

Кроме того, звезда не скрывает, что располнела. "Плюс три килограмма. Полет нормальный", - поведала 48-летняя Кудрявцева в блоге.

Она также записала видео, в котором сделала признание. Тот факт, что она поправилась, не удалось скрыть от мужа Игоря Макарова. "Сегодня днем я пригласила своего мужа на медленный танец. Он говорит: «А что такое мягонькое в штаны положила?». А я говорю: «Живот»", - поделилась Лера.

yulia_lisovenko Лера Кудрявцева на самоизоляции наедает килограммы

Стоит отметить, что сам хоккеист старается поддерживать свою спортивную форму даже на самоизоляции. Он регулярно тренируется.

Как-то Лера рассказывала, что самое страшное слово для ее мужа - "дряблый". "Если он не сходил один день в спорт зал, считает себя дряблым. Ну, на самом деле, дряблая, конечно, я, но ему это знать не обязательно. Поэтому дряблый он", - сообщила знаменитость.

Напомним, Лера Кудрявцева вышла замуж за Игоря Макарова в 2013 году. В августе 2018-го у них родилась дочь Мария. От первого брака с барабанщиком "Ласкового мая" у Леры есть сын Жан. Кудрявцева два года назад стала бабушкой. По словам Леры, с рождением дочери ее жизнь кардинально поменялась. "Так стало на многие вещи наплевать. У меня есть дети, есть муж и мои друзья. Только это важно. А остальное - суета и напускное, пыль.", - резюмировала гламурная блондинка.