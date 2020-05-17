Лера Кудрявцева гневно отреагировала на новость, что у НТВ кончились деньги на ее зарплату

Лера Кудрявцева не только счастливая жена хоккеиста Игоря Макарова, мама двоих детей и бабушка, но и успешная телеведущая. Звезда долгое время была лицом канала Муз-ТВ. Сейчас эффектная блондинка блистает на НТВ - ведет передачи "Секрет на миллион" и "Звезды сошлись". Однако некоторое время назад поползли слухи о том, что программы закрываются.

Лере Кудрявцевой не привыкать давать отпор завистникам и злопыхателям. Чего только стоит ее давняя вражда с продюсером группы "Ласковый май" Андреем Разиным.

И вот теперь телеведущую втянули в новые скандальные разборки. "Лера Кудрявцева осталась без работы. На НТВ закрыли все программы продакшена Тимура Вайнштейна: «Секрет на миллион», «Звезды сошлись» и другие. Все лето будут показывать повторы. Причина - денег нет", - написал паблик НеМалахов.

Лера Кудрявцева гневно отреагировала на новость

Кудрявцева молчать не стала и гневно отреагировала на новость, что у НТВ кончились деньги на ее зарплату. Она разместила скрин со словами в адрес сплетников: "Больше! Больше! Жгите!".

Стоит отметить, что в начале марта после объявления новых ведущих премии Муз-ТВ разразился нешуточный скандал. Ведущую Леру Кудрявцеву на ежегодной церемонии заменили Ольгой Бузовой. Кудрявцева очень эмоционально отреагировала на происходящее. Звезда покинула канал, лицом которого являлась долгие годы. При этом Лера опровергла все инсинуации касательно того, что ее, якобы, не устроила сумма гонорара. Она пояснила, что сумму с ней никто не обсуждал. Кроме того, она призналась, что спокойно отнеслась бы к решению Армана Давлетярова, если бы тот ей лично все сказал.