Битва бикини: голые ягодицы Пугачевой, Нюша в "ниточках" и располневшая Седокова

Вот как бывает: лето пришло, а пляжный сезон так и не открылся. Поэтому знаменитостям, тоскующим по горячему песку и ласковым волнам, остается довольствоваться архивными фото. Одна за другой звездные красотки публикуют снимки в купальниках из прежней "докоронавирусной" жизни. Любуемся и голосуем!

Одни из самых откровенных кадров - у 23-летней американской супермодели Беллы Хадид, которую в прошлом году именитый пластический хирург признал самой красивой женщиной планеты за идеальные пропорции лица. Однако, у Беллы, в чьем портфолио сплошь фотосессии в нижнем белье и бикини, есть достоинства и покруче, чем симметричный подбородок...

bellahadid Белла Хадид

71-летняя Алла Пугачева редко демонстрирует фигуру в купальнике, однако за нее это сделал фан-клуб. Фото со смелого ракурса, сделанное три года назад Максимом Галкиным ("Любимая загорает. Снял исподтишка - не любит, когда ее фотографируют"), вновь произвело фурор в Сети. Примадонна-то в прекрасной форме!

allapugacheva_prima Алла Пугачева

Звезда американского реалити-шоу и обладательница "самых модных" ягодиц Ким Кардашьян на этот раз не стала эксплуатировать свою знаменитую пятую точку. Но ее фото в белом бикини и кожаных брюках с вырезами там, где надо, все равно оказалось впечатляющим: более 4 млн (!) лайков в Инстаграме.

kimkardashian Ким Кардашьян

Младшая сестра Ким Кайли Дженнер, с позором лишенная статуса самой молодой миллиардерши планеты, достойно переносит тяготы и лишения. Тем более, что главные достоинства 22-летней Кайли все еще при ней.

kyliejenner Кайли Дженнер

Посоревноваться с заокеанскими звездами могла бы наша певица Нюша. С трудом похудев после родов, знаменитость теперь не упускает ни единой возможности похвастать точеной фигуркой. Пост про экологию? Отлично, ставим фото в "веревочках"!

Настасья Самбурская вспомнила, как прошлым летом отдыхала в Тайланде. Микросумочка известного бренда за несколько десятков тысяч рублей, дорогие часы, замысловатые татуировки - нет, конечно, мы смотрим совсем не на это.

samburskaya Настасья Самбурская

Подзабытая после ухода из группы "Серебро" Лена Темникова раздразнила Инстаграм кадрами сольного плавания в бикини с ананасами, такими сочными и спелыми, что у подписчиков проснулся звер-р-р-рский аппетит!

lenatemnikovaofficial Лена Темникова

Модель из США Эмили Ратаковски станцевала перед камерой в купальнике, который скорее распахнул миру, чем прикрыл ее прелести. Этим видео Эмрата, как называют ее поклонники, убила сразу двух зайцев: доказала, что карантин ее не берет, и прорекламировала свой бренд бикини.

emrata Эмили Ратаковски

А вот Анна Седокова на изоляции не избежала лишних килограммов, что заставило ее срочно принять меры. "Я больше никогда не буду такой пухленькой, как на этом фото. Ведь теперь я знаю, как похудеть", - заинтриговала поклонников экс-"ВИА Гра". Те, впрочем, уверены, что жир у певицы откладывается только в нужных местах...

annasedokova Анна Седокова