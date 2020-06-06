2020-06-06T13:42:50+03:00
Звезды

Битва бикини: голые ягодицы Пугачевой, Нюша в "ниточках" и располневшая Седокова

Голосуем за самую знойную красотку, которая могла бы стать королевой пляжа (если бы они были открыты)
Алена МАРТЫНОВА
Поделиться:
Певица Нюша могла бы составить конкуренцию супермодели Белле Хадид.Певица Нюша могла бы составить конкуренцию супермодели Белле Хадид.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Вот как бывает: лето пришло, а пляжный сезон так и не открылся. Поэтому знаменитостям, тоскующим по горячему песку и ласковым волнам, остается довольствоваться архивными фото. Одна за другой звездные красотки публикуют снимки в купальниках из прежней "докоронавирусной" жизни. Любуемся и голосуем!

Одни из самых откровенных кадров - у 23-летней американской супермодели Беллы Хадид, которую в прошлом году именитый пластический хирург признал самой красивой женщиной планеты за идеальные пропорции лица. Однако, у Беллы, в чьем портфолио сплошь фотосессии в нижнем белье и бикини, есть достоинства и покруче, чем симметричный подбородок...

bellahadidbellahadid
Белла Хадид
1873696 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

71-летняя Алла Пугачева редко демонстрирует фигуру в купальнике, однако за нее это сделал фан-клуб. Фото со смелого ракурса, сделанное три года назад Максимом Галкиным ("Любимая загорает. Снял исподтишка - не любит, когда ее фотографируют"), вновь произвело фурор в Сети. Примадонна-то в прекрасной форме!

allapugacheva_primaallapugacheva_prima
Алла Пугачева
4585 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Звезда американского реалити-шоу и обладательница "самых модных" ягодиц Ким Кардашьян на этот раз не стала эксплуатировать свою знаменитую пятую точку. Но ее фото в белом бикини и кожаных брюках с вырезами там, где надо, все равно оказалось впечатляющим: более 4 млн (!) лайков в Инстаграме.

kimkardashiankimkardashian
Ким Кардашьян
4114017 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Младшая сестра Ким Кайли Дженнер, с позором лишенная статуса самой молодой миллиардерши планеты, достойно переносит тяготы и лишения. Тем более, что главные достоинства 22-летней Кайли все еще при ней.

kyliejennerkyliejenner
Кайли Дженнер
9211434 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Посоревноваться с заокеанскими звездами могла бы наша певица Нюша. С трудом похудев после родов, знаменитость теперь не упускает ни единой возможности похвастать точеной фигуркой. Пост про экологию? Отлично, ставим фото в "веревочках"!

nyusha_nyushanyusha_nyusha
Нюша
99804 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Настасья Самбурская вспомнила, как прошлым летом отдыхала в Тайланде. Микросумочка известного бренда за несколько десятков тысяч рублей, дорогие часы, замысловатые татуировки - нет, конечно, мы смотрим совсем не на это.

samburskayasamburskaya
Настасья Самбурская
173497 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Подзабытая после ухода из группы "Серебро" Лена Темникова раздразнила Инстаграм кадрами сольного плавания в бикини с ананасами, такими сочными и спелыми, что у подписчиков проснулся звер-р-р-рский аппетит!

lenatemnikovaofficiallenatemnikovaofficial
Лена Темникова
87948 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Модель из США Эмили Ратаковски станцевала перед камерой в купальнике, который скорее распахнул миру, чем прикрыл ее прелести. Этим видео Эмрата, как называют ее поклонники, убила сразу двух зайцев: доказала, что карантин ее не берет, и прорекламировала свой бренд бикини.

emrataemrata
Эмили Ратаковски
1513453 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

А вот Анна Седокова на изоляции не избежала лишних килограммов, что заставило ее срочно принять меры. "Я больше никогда не буду такой пухленькой, как на этом фото. Ведь теперь я знаю, как похудеть", - заинтриговала поклонников экс-"ВИА Гра". Те, впрочем, уверены, что жир у певицы откладывается только в нужных местах...

annasedokovaannasedokova
Анна Седокова
139805 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Ко Дню русского языка составлен список новых слов, значение которых чаще всего искали в Рунете
В Москве у безработного украли почти пять миллионов рублей
Окна в квартире министра юстиции Южной Осетии забросали камнями
Москва не исключает провокации НАТО к параду Победы
В США полицейские ушли из спецподразделения в знак протеста
Похороны Михаила Кокшенова пройдут на Новодевичьем кладбище
Степашин рассказал о передачи России Александровского подворья
«Гнусная и подлая провокация»: Нарышкин отреагировал на решение Праги о высылке российских дипломатов
В России зарегистрировали препарат для лечения осложнений коронавируса
Количество вредных веществ в водах Норильска превышено более чем в 200 раз
Видео смертельной схватки змеи и варана в ЮАР сняли туристы
Путин поручил выделить средства на создание национальной базы генетической информации
Раскрыт секрет популярности российских колбас в Китае
В России за сутки от коронавируса умерло 197 человек
Автомобили приставов и ФСИН смогут оснастить мигалками
Ускорились темпы распространения коронавируса в мире
Путин поручил разработать курсы в области генетики для школ
Диетологи развеяли пять основных мифов о хлебе
В Москве вылечили более 100 тыс. пациентов с коронавирусом
Названы самые любимые алкогольные напитки россиян в условиях пандемии
В Афганистане на мине подорвался автомобиль: 11 полицейских погибли
Профессии с зарплатой в миллион рублей в месяц после пандемии назвали эксперты
В Калифорнии полицейских не будут учить технике удушающего захвата
Жители Пекина получат 1,7 млрд долларов на шоппинг и рестораны
Экс-футболист ЦСКА Вагнер Лав может вернуться в Россию
Рабочие нашли массовое захоронение солдат Вермахта в Северной Осетии
Люксовый Aston Martin вылетел на тротуар в центре Москвы
В России появилась новая схема мошенничества с «перерасчетом пенсий»
Последние новости на утро 6 мая 2020: Минюст оценил законность ограничений по коронавирусу