Семидневный праздник, дизайнер, как гей в плохом смысле слова, Прохоров против раскулачивания. И свободу корпоративам!

Голосование по поправкам к Основному Закону РФ, первоначально назначенное на 22 апреля, но затем отмененное из-за морового поветрия, теперь решено провести 1 июля, поскольку зараза уже ослабла. Но поскольку вирус коварен, голосовать граждане будут со всеми мерами предосторожности – в уличных шатрах и в течение семи дней.

Процедурное решение возможно позаимствовано у иудеев. Праздник Кущ также продолжается семь дней. В это время совершают трапезы, а в хорошую погоду и ночуют вне дома, в шатре - в память о блуждании евреев по Синайской пустыне. Что заповедовано в книге Левит: "И празднуйте этот праздник Господень семь дней в году: это постановление вечное в роды ваши; всякий туземец Израильтянин должен жить в кущах, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил Я сынов Израилевых, когда вывел их из земли Египетской" (Лев 23, 41-43). А также всякий туземец Россиянин.

Конституционный Праздник Кущ будет иметь не только гигиенический, но и политический смысл. Видя, с каким рвением туземцы Россияне следуют заветам Торы, непримиримые оппозиционеры побоятся выступать против голосования, чтобы не прослыть врагами Господа.

Конечно, есть, люди презирающие все – законы, совесть, веру, - и против них бессильны любые гигиенические ухищрения. Одним из таких апикойросов (так иудеи называют безнравственных людей, которые Бога не боятся и людей не стыдятся) является знатный дизайнер Артемий Лебедев.

Сперва он наряду с другими лидерами общественного мнения записался в рекламном ролике, где призвал голосовать за обновленную Конституцию. Однако, затем он – то ли страха ради либеральна, А. А. Навальный же указал: "Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести", - то ли по какой иной причине отрекся от своих речей в поддержку поправок.

Дело, конечно, не новое. Еще две тысячи лет было сказано: "Прежде, нежели дважды пропоет петух, ты трижды отречешься от Меня". А дизайнер даже не первоверховный апостол. Но публику заинтересовала не сама скоропостижная переменчивость дизайнера в мнениях, а то, вернул ли он деньги заказчику мнений – ибо предположить, что изначальное мнение было высказано (и под запись!) на безвозмездной основе – такого фантастического допущения о дизайнере Артемии никто себе не мог позволить.

Возможен, впрочем, вариант несколько более сложный, без прямого гонорара. Дизайнеру намекнули, что поскольку он получал очень приличные деньги за явную халтуру (например, навигация московского метро была стянута один к одному с навигации метро парижского), то неплохо было бы засвидетельствовать свою лояльность. Артемий Татьянович сперва засвидетельствовал, но потом решил, что уже полученные деньги ничего не стоят, и тут же отозвал свое мнение взад. Заказчики явно переоценили его стыдливость, в чем была их грубая политехнологическая ошибка.

Опять же внимание публики было отвлечено на происходящее за океаном, ибо в Сияющем Городе на Холме сейчас творится такое сияние, которого у нас не случалось с 1917 г. Антирасисткая борьба под лозунгом

"Запирайте етажи,

Нынче будут грабежи,

Отмыкайте погреба,

Гуляет нынче голытьба"

хоть кого впечатлит.

Но если А. А. Блок со своим "запирайте етажи" впал в нездоровый мистицизм – "В белом венчике из роз впереди Иисус Христос", то В. В. Маяковский придерживался идеологически более верной позиции. В октябрьской поэме "Хорошо!" он не ограничился описанием движения "Black Lives Matter" –

"Чем хуже моя Нина?!

Барыни сами.

Тащь в хату пианино,

граммофон с часами!",

но и подчеркнул руководящую и направляющую роль партии (очевидно, Демократической, поскольку Республиканской оно сейчас не очень с руки) –

"Этот вихрь, от мысли до курка,

и постройку, и пожара дым

прибирала партия к рукам,

направляла, строила в ряды".

Так что сейчас следует спешно слагать июньскую поэму "Аll right!". Нобелевская премия по литературе гарантирована.

Отечественные заботы гораздо более мирные, хотя тема классовой борьбы звучит и у нас. Разлив 21 тыс. тонн солярки близ Норильска настолько напугал богатого капиталиста М. Д. Прохорова – от испуга он предположил, что сейчас "Норникель" вернут в казну, -- что он стал горячо заступаться за собственников компании, хотя с "Норникелем" и владельцем его В. О. Потаниным он расстался еще в 2007 г. Тревожное донесение М. Д. Прохорова гласило: "Огульные призывы к национализации крупнейшего частного предприятия, втаптывание репутации бизнесмена в грязь, а также публичные призывы некоторых представителей власти использовать следственные органы для смены собственников и менеджмента компании формируют опасный прецедент. Такие разговоры создают угрозу для всех, кто управляет и развивает частные предприятия в стране -- от маленьких ресторанов до промышленных гигантов".

Может быть, представляют, может быть, нет, но М. Д. Прохоров явно не тот лидер общественного мнения, к голосу которого чутко прислушиваются и власть, и публика. В памяти народной он остался владельцем американских баскетбольных клубов, яхт крейсерского водоизмещения, а также организатором буйного веселья в Куршевеле, по итогам которого он попал в лионскую тюрьму, обвиненный в сутенерстве.

Как ухарь-купец, удалой молодец, он вполне авторитетен, как постсоветский Путилов и Рябушинский, мощно поднимающий российское хозяйство – не вполне. Так что неизвестно, принесет ли его публицистика пользу В. О. Потанину или вовсе наоборот.

Что, конечно, не отменяет того прискорбного факта, что богатые тоже плачут. Бизнес-омбудсмен Б. Ю. Титов указал, к сколь тяжким последствиям приводит запрет корпоративов по гигиеническим соображениям, и призвал вновь разрешить веселье.

Б. Ю. Титов кругом прав. Истомленный вынужденным бездельем артист Ф. Б. Киркоров дошел до того, что в юмористическом онлайн-шоу изображал увеличенную простату. Так уединение и праздность губит молодых людей. А если бы, как встарь, бодро зачесал бы по корпоративам, артисту было бы не до простат.