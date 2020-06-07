Екатерина Гамова: Мне стыдно за страну, в которой существует семейный киднеппинг

Вчера двукратная чемпионка мира, наша известная волейболистка Екатерина Гамова выступила в непривычной для себя роли – правозащитника. Она опубликовала в Инстаграм довольно обширный пост, где встала на сторону жены хоккеиста Зайцева, у которой отобрали детей.

«…С сожаление узнала, что и мой коллега, хоккеист, который представляет нашу страну, способен на такое...вырвать детей из рук матери и не давать им видеться уже больше 5-ти месяцев! Причем сам находится в Канаде, а детей удерживают его родители! Если кто-то сейчас начнёт писать о моральном облике Маргариты, не нужно, речь не об этом, а о том, что происходит психологическое насилие над маленькими девочками, которые насильно разлучены со своей мамой! Которым внушают страх по отношению к их матери! Это страшно и дико! Мне стыдно за нашу страну, в которой существует семейный киднеппинг… Мы видим видео в сети, как органы опеки вырывают детей из рук родителей «спасая» их, но бездействуют здесь и сейчас! Так может пора что-то изменить и пора применять уголовную ответственность за это…»

Мы позвонили Екатерине Гамовой, чтобы прояснить ее позицию.

- Здравствуйте, Екатерина! Мы прочли ваш пост в Инстаграм, где вы вступились за жену хоккеиста Зайцева, который через суд забрал у нее детей.

- Он не через суд забрал у нее детей. Он их просто отобрал. В суде, насколько я понимаю, я слежу за этой историей, Маргарита как раз выиграла это дело. И дети должны быть с ней.

- А почему тогда… он их выкрал, что ли?

- Выхватил из рук, когда она с детьми шла на улице. Вместе со своим отцом и с какими-то мужчинами.

- А это было в Москве?

- В Москве.

- Это когда произошло?

- Это случилось еще перед Новым годом.

- Это что, органы опеки, на ваш взгляд виноваты?

- Да это вся наша судебная система и законодательная. Мне кажется, в них есть большие пробелы. И там могут происходить такие ситуации. Когда мама, например, никак не может повлиять, при условии того, что она выиграла первую инстанцию. Потому что вторая сторона подала апелляцию. И, получается, на это время дети так и продолжают удерживаться третьими лицами. Даже не отцом.

- То есть дети живут у родителей отца, а сам он в Америке? То есть с детьми, по сути, нет ни отца, ни мамы?

- Ни отца, ни мамы, да.

- А вы сами с ней разговаривали, с Маргаритой?

- Я ее не знаю. Я с ней не знакома. Я просто видела эту ситуацию, еще когда она только началась. И просто я слежу за ней. Поэтому я и написала. Мне стали писать защитники или кто ведет страницу в поддержку этого хоккеиста, что пост купленный. Но я сразу написала, что я даже не знакома с этой девушкой. Я просто слежу за ней как человек, как женщина, как мама. И я считаю, что это беспредел. И таких ситуаций у нас очень много в России, насколько я знаю, насколько я слежу. И очень многие отцы скрывают детей от мамы. Есть такая же обратная ситуация, когда мамы не дают видеться с отцами детям. Это такая большая проблема, что я считаю, это пробел в нашем законодательстве.

- Скажите, кто этим должен заняться? Госдума, правительство, еще какие-то структуры?

- Ну, кто у нас принимает законы?

- Дума, потом Совет Федерации.

- Ну вот, я думаю, что эти управляющие нашей страной компании и должны рассматривать эти ситуации и сделать так, чтобы у нас не было пробелов, когда мама не может иметь доступа к ребенку, мама, которая не лишена родительских прав, у которой выигранные судебные инстанции. Дети удерживаются не отцом даже, а третьими лицами. И это, я считаю, кощунство просто.

- Прошло почти полгода. Что вас заставило написать? Вот вы терпели, терпели …

- Я не терпела, не терпела, я просто смотрела, смотрела, смотрела. Я просто слежу за тем, что происходит. Подписана на Маргариту. И вижу, что она выкладывает. И слышала много ее прямых эфиров с адвокатами. Они, насколько я поняла, просят придать этому делу огласку, потому что они боятся подкупов суда, чтобы судебные инстанции отменят решение первого суда. Они просят, чтобы это дело не было тихим.

- Мы тоже постараемся. Скажите, а вот с самим хоккеистом вы не знакомы?

- Нет, не знакома. Знаете, я уже писала, что мне, наверное, даже неприятно, что мой коллега поступает так. Человек, который представляет нашу сборную страны, идет против закона и действует незаконными методами.

- А еще в этом посте идет речь о гомосексуализме.

- Я просто обсудила тот ролик, который есть в сети, который гуляет, о том, что, если мы не проголосуем за поправки сейчас, то в 2035 году у нас гомосексуальные пары смогут усыновлять детей. Но почему-то большинство волнует это, и никого не волнует, что у нас в 2035 году будут детские дома, и мы ничего с этим не делаем. И я написала, что, может быть, мы пойдем от обратного и просто сделаем так, чтобы у нас детских домов не было в 2035 году в России.

- Кстати, очень хорошая фраза. Катя, а еще вы нам обещали сказать, как назвали сына.

- А я не говорила, когда скажу. Поэтому – как только, так сразу.

- Эсэмэску пришлете, ладно?

- Разберемся, да.