2020-02-17T16:56:40+03:00
Звезды

Старшая дочь Ивана Урганта показала чувства к темнокожему возлюбленному

19-летняя Эрика живет в Нью-Йорке
Ольга ЛИБГАРДТ
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Иван Ургант и старшая дочь Эрика.Иван Ургант и старшая дочь Эрика.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Иван Ургант 12 лет счастлив с Натальей Кикнадзе. Они слывут одной из самых крепких и красивых пар отечественного шоу-бизнеса. У пары четверо детей. Двух младших Кикнадзе родила в браке с шоуменом. Старшие - от первого мужа, питерского бизнесмена Теймураза Куталия. Примечательно, что Иван очень привязан к старшей Эрике. Он называет девушку своей дочерью и во всем поддерживает наследницу.

Старшая дочь Ивана Урганта перестала скрывать своего возлюбленного по имени Муса. Не так давно она разместила в блоге фотографию с новым женихом. Темнокожий парень нежно целует 19-летнюю Эрику в щеку. Достоянием общественности также стали кадры, где сладкая парочка позирует, обнявшись, на улицах Нью-Йорка.

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Эрика и Муса
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Судя по всему Эрика и Муса настроены на серьезные отношения. Девушка носит кольцо, похожее на помолвочное, а ее бойфренд называет свою возлюбленную женой. "Идеальное определение того, что такое жена", - подписал он совместное фото с красавицей. В комментариях к снимку молодые люди также назвали друг друга "папочкой" и "мамочкой".

Молодой человек готов кричать о своем счастье на каждом углу. "Сладкая любовь и головная боль", - написал Муса в блоге, опубликовав фото и видео с Эрикой.

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A little snippet of the project that I directed and shot myself in my living room...
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Стоит отметить, что старшая дочь Ивана Урганта выросла настоящей красавицей. Яркая брюнетка сначала получала образование в Лондоне, а два года назад уехала в США. Эрика учится в Нью-Йорке. 19-летняя девушка изучает основы современного искусства и фотографии в знаменитой школе Parsons, где учился сын Бекхэмов, а также дети других знаменитостей. Наследница телеведущего шесть месяцев ждала результатов творческих экзаменов, пока ее не зачислили. Она поселилась в самом престижном районе "Большого яблока" - на Манхэттене, но живет в обычном студенческом общежитии.

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Sweet lovin and a headache
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Отметим, Эрика не является родной дочерью Ивана Урганта. Она родилась в браке жены телеведущего Натальи Кикнадзе и ее первого мужа, бизнесмена Теймураза Куталия. Однако шоумен не раз заявлял, что очень привязан к девочке и считает ее родной. Публично он всегда ее называет именно "дочерью".

Напомним, Иван Ургант и Наталья Кикнадзе учились в гимназии при Русском музее в Санкт-Петербурге. На выпускном вечере он сделал ей предложение. Но поженились и обвенчались они лишь в 2015 году. Шоумен не раз говорил, что души не чает в своих дочках и старается проводить с ними как можно больше времени. Помимо старших детей - Эрики и Нико у телеведущего подрастают 11-летняя Нина, которая названа в честь бабушки Ивана, актрисы Нины Ургант, и четырехлетняя Валерия. Девочку назвали в честь мамы ведущего - Валерии Киселевой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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