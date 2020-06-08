Михаил Кокшенов скрывал тайную жену и ребенка

Вся страна скорбит по королю комедии Михаилу Кокшенову, который скончался 4 июня. В последние годы Михаил Михайлович тяжело болел и практически не выходил из дома.

Меж тем, появились неожиданные подробности о его личной жизни. Михаил Кокшенов был тайно женат на художнице Алле Шавыриной. Более того, у знаменитого артиста есть от этой женщины дочь. Отношения с женщиной Кокшенов скрывал из-за "плохих воспоминаний", оставшихся от семейной жизни.

"Воспоминания плохие у него были о ней. Но штамп в паспорте стоял. Его законная жена была Шавырина. И дочка законная Марья Михайловна Кокшенова от нее", - поделилась сенсационной новостью в эфире программы "Ты не поверишь!" вторая жена артиста Елена Кокшенова.

Отметим, у актера есть еще одна дочь Алевтина от первой жены Нины Вокрош. Но наследница вела себя некрасиво по отношению к отцу. "Он Алевтину Вокрош не сразу вписал в паспорт. Лет 14 ей уже было. Ее собственное поведение не особо хорошее. За три года она ни разу не позвонила, пока болел Михаил Михайлович", - рассказала бывшая супруга Кокшенова.

Получается, что на наследство актера есть три претендента: его последняя жена Наталья Лепехина и две признанные дочери. Однако все вопросы, связанные со своим имуществом, Кокшенов решил еще до смерти. "Все давно поделено, все имущество - на своих местах. Завещания Михаил Михайлович не оставил. Возможно, это прозвучит нескромно, но мы люди далеко не бедные. Все живем достойно и хорошо. Никому ничего ни от кого не нужно", - заверила Елена Кокшенова.

Мария – старшая наследница актера, которая родилась в его первом браке с Аллой Шавыриной.Фото: Иван МАКЕЕВ

Народного артиста похоронили 7 июня. Попасть на траурное мероприятие смогли только самые близкие Михаила Кокшенова. Правда, церемония прощания была омрачена скандалом. По словам очевидцев, Алексей Панин повел себя недопустимым образом, за что родные выгнали его с похорон.

За свою карьеру Кокшенов сыграл более 100 ролей. Его первым появлением на экране стала роль молодого комсомольца в картине "Высота" с Николаем Рыбниковым. В 1964-м он сыграл уже более крупную роль в фильме "Председатель". Но особой любви зрителей народный артист добился, сыграв в таких картинах, как "Спортлото-82", "Белые росы", "Самая обаятельная и привлекательная", "Ширли-мырли", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди", "По улицам комод водили…", "31 июня", "Звезда пленительного счастья".