"Блестящий актер, но как человек - сволочь!": в соцсетях требуют реального срока для Михаила Ефремова

Всю ночь, пока заслуженный артист России приходил в себя после жуткой аварии, которую устроил в центре Москвы, его вчерашние поклонники оставляли в соцсетях гневные послания. На странице Ефремова в Инстаграме, где он бывает крайне редко, развернулась небывалая активность: подписчики требуют по всей строгости наказать артиста. Ведь на этот раз выходка "жизнерадостного пьяницы" Михаила Ефремова обернулась настоящей трагедией: водитель фургона, в который влетел джип актера, скончался в больнице от травм, несовместимых с жизнью.

"Вы убийца! И все, кто сел с вами в машину - пособники убийцы! Вы, конечно, откупитесь и публично покаетесь, отца вашего вспомнят... Но вы унесли жизнь человека, и это всегда будет на вашей совести!" - негодуют в соцсетях.

"И это существо, потерявшее человеческий облик, олицетворяет российскую культуру. Закон должен быть для всех один: угробил пьяный человека - в тюрьму!", "Если это дело замнут, грош цена нашим законам!", "Посадить и надолго!", - требуют блогеры, запустившие в Инстаграме хештег #ефремовубийца.

Автомобиль Jeep Grand Cherokee актера Михаила Ефремова на месте ДТП на Смоленской площади. Фото Роман Канащук/ТАСС

Люди, которые еще вчера восхищались талантом актера, сегодня горько сожалеют об этом: "Артист вы блестящий, но как человек - сволочь", "Стыдно, что есть такие люди", "Что это - чувство безнаказанности, пьяная дурость? Отвратительная вседозволенность - всем нельзя, а тебе можно", - пишут комментаторы, отмечая, что цена жизни человека в этом случае составила 500 рублей - средняя стоимость поездки на такси: "Поленились машину вызвать? Вы наплевали на народ, который вас уважал!".

Кроме того, досталось и актеру Ивану Стебунову, который в этот вечер, как утверждают очевидцы, находился в автомобиле с горе-водителем. Как назло, его последнее фото в Инстаграме - постановочный кадр с участием Михаила Ефремова. "Верной дорогой стоим, товарищи", - подписан этот снимок...

Водитель, погибший в аварии с участием Михаила Ефремова - Сергей Захаров из Рязанской области

- Вы бессмертные и всевластные что ли? Какого черта пустили его за руль? Или это норма, и ваш товарищ всегда так ездит, - набросились на актера подписчики.

Правда, все эти вопросы пока остаются без ответа: отвечать поклонникам и прессе ни Стебунов, ни Ефремов, судя по всему, не собираются. Между тем, за гибель человека в пьяном ДТП 56-летнему артисту грозит до 12 лет тюрьмы. При этом, виновник ДТП пока находится дома - ждет суда под подпиской о невыезде.

stebunov_i Вернои дорогои стоим, товарищи!

Что это - чувство безнаказанности, пьяная дурость?

Отвратительная вседозволенность - всем нельзя, а тебе можно?

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