2020-06-09T11:00:39+03:00
Происшествия

"Эта авария у него первая, а он всю жизнь за баранкой": Родственники рассказали о водителе, погибшем в устроенном Ефремовым ДТП

О смерти жителя Рязани Сергея Захарова они узнали от журналистов
Анастасия ВАРДАНЯН
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В НИИ Склифосовского всю ночь за жизнь мужчины боролись медики, но, к сожалению он погибВ НИИ Склифосовского всю ночь за жизнь мужчины боролись медики, но, к сожалению он погиб
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В настоящую мясорубку попал водитель отечественного автомобиля, который на полном ходу протаранил джип. За рулем внедорожника был народный любимец, актер Михаил Ефремов.

- Все живы? - бормотал пьяный артист на месте ДТП.

Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве.

Около 20 минут спасатели доставали из покорёженного авто 57-летнего водителя, Сергея Захарова. В НИИ Склифосовского всю ночь за жизнь мужчины боролись медики, но, к сожалению он погиб. Оказалось, что в Москве, житель Рязани подрабатывал вахтовым методом. Его родственники о смерти близкого человека узнали из новостей. Двоюродная сестра мужчины рассказала «КП», как жил и работал мужчина. Имя женщина просила не указывать.

- Два года назад устроился в эту фирму. Возил морепродукты. Работал вахтой: по две недели. Жил на съемной квартире с другими такими же водителями. Он всю жизнь за баранкой. И это авария у него первая. А вообще он Москву не любил, говорил, что жизнь заставила на старости лет вкалывать вдали от близких.

Автомобиль Jeep Grand Cherokee актера Михаила Ефремова на месте ДТП на Смоленской площади. Фото Роман Канащук/ТАСС

Автомобиль Jeep Grand Cherokee актера Михаила Ефремова на месте ДТП на Смоленской площади. Фото Роман Канащук/ТАСС

- В Рязани он жил с женой?

- Да. У них семья просто замечательная. Жили, конечно, бедно, но были при этом счастливы. У них сын, внуки. Все свободное время Сережа на даче проводил. Строил беседку. Обещал в августе нас всех собрать на шашлыки.

- Как его супруга на эту аварию отреагировала?

- Она и мы все из новостей все узнали. Вчера она ревела всю ночь, видимо, сердце подсказывало, что он умрет

ДТП с участием Михаила Ефремова 8 июня 2020 года: видео с камер.

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Авария с участием Михаила Ефремова в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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