Стебунов о смертельной аварии с Ефремовым: «Ни меня, ни моей супруги в машине не было. Мы не отдыхали в баре»

В аварии на Смоленской площади, которую устроил актер Михаил Ефремов вечером 8 июня, не участвовал коллега по цеху Иван Стебунов. Вчера появились предположения, что Стебунов ехал вместе с супругой в той самой машине, за рулем которой был пьяный Михаил Ефремов. В соцсетях многие осудили Ивана Стебунова за то, что они вообще допустили, чтобы пьяный человек сел за руль. На звонки журналистов вчера сам Стебунов не отвечал, а на утро после новостей о смерти водителя фургона 57-летнего Сергея Захарова (в его машину на большой скорости влетел джип Михаила Ефремова) решил рассказать, как он оказался на месте ДТП.

- Произошла трагедия, произошла действительно настоящая трагедия. Ни меня, ни моей супруги в машине на этот момент не было. Мы нигде ни в каком баре не отдыхали. Мы поехали с моей женой на место ДТП. После нас через три минуты приехал Сергей Леонидович Гармаш. Чтобы хоть как-то с этой ситуацией разобраться, мы не понимали, насколько эта вся ситуация серьезная. Мы приносим соболезнования семье погибшего. Произошла настоящая трагедия. Все, - сказал Иван Стебунов.

На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова на Смоленской площади. Фото: Роман Канащук/ТАСС

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783859" frameborder="0"></iframe> Авария с участием Михаила Ефремова в Москве.

Напомним, что после того, как Сергей Захаров скончался в больнице после аварии, уголовное дело на актера Михаила Ефремова переквалифицировали по более тяжкой статье 264 УК РФ, теперь ему грозит 12 лет лишения свободы.

- Вчера, 8 июня, на Смоленской площади напротив дома 3 водитель автомобиля «Джип гранд чероки» допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Лада». Пострадавший в результате ДТП водитель отечественного автомобиля был доставлен в медицинском учреждении, где в последствии скончался. Учитывая данные обстоятельства, уголовное дело, возбужденное в отношении водителя иномарки по части 2 статьи 264 УК РФ, переквалифицировано на пункт «а» части 4 указанной статьи, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783860" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве.

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