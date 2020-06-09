2020-06-09T12:04:12+03:00
Звезды

Тутта Ларсен: Муж моей подруги чуть не оказался в этом замесе с Ефремовым

Ведущая Радио «КП» рассказала о своем отношении к страшному ДТП с известным актером
Кира ПОРУБОВА
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Тутта ЛарсенТутта ЛарсенФото: Иван МАКЕЕВ
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Главной темой утреннего шоу на Радио «Комсомольская правда» стала авария, виновником которой оказался кинозвезда Михаил Ефремов.

Авария с участием Михаила Ефремова в Москве.

- Это ужасно. Мне вчера подруга прислала видео снято ее мужем, который ехал на мотоцикле и чудом не оказался в этом замесе, - призналась ведущая Тутта Ларсен. - Он просто решил не обгонять машину, поэтому остался вне ситуации. Он видел аварию, видел Михаила. Снимал это все. Я видела эту картину из первых рук. В голове не укладывается. К вопросу о том, кто такие взрослые люди. Как вообще взрослый человек, многодетный отец, звезда кинематографа, на которого смотрят тысячи, сотни тысяч людей, любимец публики, как может такое вытворять?

Главной темой утреннего шоу на Радио «Комсомольская правда» стала авария, виновником которой оказался Михаил Ефремов

Главной темой утреннего шоу на Радио «Комсомольская правда» стала авария, виновником которой оказался Михаил Ефремов

Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве.

Ларсен добавляет:

- Мы все виноваты в этой ситуации. То, что Михаил Ефремов очень сильно пьющий человек, знают все. Все много лет этом умилялись. Все это поддерживали и поощряли. Я знаю ситуации, когда он на съемочную площадку приезжал и вываливался из машины. И все это принимали. И вот результат. Он для нас был такой миленький, пьяненький всегда Михаил Ефремов. Я имела удовольствие наблюдать Михаила в живой природе на одном кинофестивале на афтепати. Я не хожу высказывать личные свои мысли на этот счет. Я просто хотела бы посмотреть на эту ситуацию с точки зрения нормальности, здоровости. Человек с такими наклонностями асоциальными на Западе уже давно бы просто лишился работы, был бы нерукопожатным, его бы отправили в рехаб, может быть, про него сняли бы документальный фильм о его падении. А у нас в стране мы ему за это деньги платили, за то, что он всегда бухой и такой милый. Это наш такой национальный герой – пьяный веселый человек, у которого на авось все прокатывает. Который талантливый, но талант свой пробухивает. Но каким-то образом ухитряется выживать, деньги зарабатывать. Мы его за это воспевали. Ему за это зарплату платили. Он великолепный актер. Но лучше всего ему удавались роли самого себя.

"Я виноват": Пьяный Ефремов на месте ДТП в Москве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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