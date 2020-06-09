2020-06-09T14:16:13+03:00
Происшествия

Полиция у дома Михаила Ефремова после смертельного ДТП: прямая онлайн трансляция

Актёр отказался выйти из квартиры к прибывшим полицейским, сказав, что ему плохо [видеотрансляция]
Ася КУЗНЕЦОВА
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Михаил Ефремов был сильно пьян в момент аварииМихаил Ефремов был сильно пьян в момент аварии
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Возле дома актёра Михаила Ефремова дежурят полиция и скорая помощь. Ранее полицейские прибыли к нему в квартиру, поскольку допрос по смертельному ДТП с участием артиста был назначен на 11:00, однако Ефремов на него не явился.

Здержание Михаила Ефремова.Актер Михаил Ефремов, будучи в пьяном виде, устроил смертельное ДТП в центре Москвы

Экспертиза установила 2,1 промилле в крови Ефремова. Это означает, что в момент столкновения актёр был на грани средней и высокой степеней опьянения.

Вчера, 8 июня, джип, за рулём которого был Михаил Ефремов вылетел на встречную полосу в центре Москвы и врезался в фургон.

В результате столкновения Ефремов не пострадал, а второй водитель получил множественные травмы, и утром скончался в больнице.

Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

Все подробности аварии с Михаилом Ефремовым

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ИСТОЧНИК KP.RU

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