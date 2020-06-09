Полиция у дома Михаила Ефремова после смертельного ДТП: прямая онлайн трансляция
Возле дома актёра Михаила Ефремова дежурят полиция и скорая помощь. Ранее полицейские прибыли к нему в квартиру, поскольку допрос по смертельному ДТП с участием артиста был назначен на 11:00, однако Ефремов на него не явился.
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Экспертиза установила 2,1 промилле в крови Ефремова. Это означает, что в момент столкновения актёр был на грани средней и высокой степеней опьянения.
Вчера, 8 июня, джип, за рулём которого был Михаил Ефремов вылетел на встречную полосу в центре Москвы и врезался в фургон.
В результате столкновения Ефремов не пострадал, а второй водитель получил множественные травмы, и утром скончался в больнице.
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Все подробности аварии с Михаилом Ефремовым
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ИСТОЧНИК KP.RU
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