Друг детства Ефремова: «Мы расстались с Мишей, потому что он стал пить - уже лет в 13…»

В соцсетях невероятно активно обсуждают ДТП с Михаилом Ефремовым, в результате которого погиб водитель другой машины, Сергей Захаров. В фейсбуке опубликовал пост Сергей Пархоменко, журналист «Эха Москвы». Он, в частности, пишет:

«Я не большой любитель делиться с публикой какими-то особенно личными переживаниями, но это тот случай, когда я и в самом деле не могу не написать.

Очень давно, в 1968, 69 и 70 годах - мне тогда было, соответственно от 4 до 6 лет - меня водили в один московский детский сад на пятидневку. От тех времен - то есть вот уже 50 лет, у меня сохранились два друга. Получается, что это два человека, которых я знаю и помню дольше всех в моей жизни, потому что моих родителей, бабушек, дедушек давно нет в живых.

Это Ира Эльперина (Ferrari), которая давно уже живет в Германии. Мы с нею видимся иногда и часто переписываемся, она мне очень нужна и дорога до сих пор.

И это Миша Ефремов. Мы с ним продружили почти все школьные годы очень близко и тесно. Виделись почти каждый день. Я эту дружбу хорошо помню. (…)

И я помню, почему мы расстались. Потому что Миша стал регулярно пить - страшно рано, уже лет в 13, наверное. Меня это пугало, мне казалось, что это какая-то неприятная, стыдная болезнь. Мне не хотелось его видеть в такие моменты. Постепенно их становилось все больше, и к концу школы мы совсем перестали общаться.

С тех пор мы виделись только случайно, просто сталкиваясь где-нибудь в публичных местах. Каждый раз клялись друг другу, что вот обязательно надо специально как-нибудь встретиться, посидеть, поговорить, рассказать друг другу про свою жизнь. И ни единого раза этого не сделали. Но каждый раз при случайной встрече опять обнимались, целовались, и я чувствовал, что это какой-то очень близкий и родной мне человек. Мне кажется, он тоже. (…)

В общем, для меня самого вчера случилось страшное горе.

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Мишу я не оправдываю, оправдать его невозможно. Человека, который погиб, не вернуть, и в гибели его Миша виноват, и этого человека, его семью, детей очень жалко. Хотя слово "жалко", конечно, совершенно сюда не подходит, но другое не могу сейчас придумать.

Конечно, все страшно нелепо - и самое нелепое то, что у него вообще до сих пор была машина, и от этой машины ключи. Зачем? В современном городе без машины так легко обходиться. А человек, который знает за собой этот недуг, просто обязан запретить себе водить в принципе. Это ведь не физиологическая аддикция, от этого отказаться физически не сложно.

Я думаю, водка была проклятием всей Мишиной жизни. Водка сломала страшно много дорогого ему, унесла у него страшно много важного. Теперь вот унесла и остаток самой его жизни.

Я бы очень хотел когда-нибудь еще увидеть его живым.

И я ненавижу тех, кто сейчас позерствует, издевается и злорадствует. Когда-нибудь каждый из них обязательно переживет что-то такое, что чувствую сейчас я».

За час запись Пархоменко собрала под две тысячи реакций (в основном «Нравится» и «Сочувствую») и более ста комментариев. Например, лаконичный комментарий «Да» оставил сатирик Виктор Шендерович. Пархоменко благодарят за «пронзительные строки» и за откровенность, предлагают создать счет для оказания помощи жене и детям погибшего водителя, пишут «это было не только убийство, но и самоубийство». А в основном говорят «Жаль до жути».

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