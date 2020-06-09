"Боюсь выиграть это дело": Александр Добровинский и другие "звездные" адвокаты массово отказываются защищать Михаила Ефремова

После "пьяной аварии" с погибшим водителем юридические услуги Михаилу Ефремову оказывают сразу несколько адвокатских контор. Однако, кто из них будет в суде представлять интересы артиста, пока не решено.

Тем временем, сразу после трагедии, поздним вечером 8 июня, друзья-коллеги натворившего дел актера обзвонили множество именитых защитников, и все они отказались работать с Ефремовым.

- У меня сейчас очень большая занятость, сразу несколько дел в производстве, - объяснила свой отказ kp.ru адвокат Татьяна Стукалова, которая ранее представляла интересы Александра Кокорина после нашумевшего "побоища". - Если бы я была свободна? Это не обсуждается, юриспруденция не знает сослагательных наклонений. Но хочу заметить, что о вине говорить еще очень рано, даже несмотря на наличие видеозаписи. Есть много юридических тонкостей. В случае с Кокориным тоже все ссылались на видеозапись, и что? Все оказалось не так, и приговор был отменен.

Адвокат Татьяна Стукалова, которая ранее представляла интересы Александра Кокорина после нашумевшего "побоища". Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Между тем, известный адвокат Александр Добровинский не взялся за дело Ефремова по другим мотивам.

- Я боюсь выиграть это дело, - признался kp.ru "звездный" защитник.

- Вас смущает общественное мнение?

- Нет, общественное мнение меня совершенно не интересует. Мне важно мое отражение в зеркале - я хочу открыто смотреть себе в глаза. Есть дела, за которые я не берусь: терроризм, педофилия, наркотики. Теперь вот ДТП в пьяном виде, - категорично ответил Добровинский.

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Известный адвокат Сергей Жорин признался, что ему запрос от близких Ефремова не поступал (а если бы поступал, вряд ли был бы разглашен из-за адвокатской тайны). Однако у Михаила Ефремова есть все шансы остаться на свободе.

- Поворотным моментом в этом деле, как я полагаю, могут стать выводы двух экспертиз: судебно-медицинской и автотехнической, - объяснил Жорин kp.ru. - Первая должна показать, в каком состоянии находился Ефремов, и что стало причиной аварии. Ведь даже если он был пьян, не исключено, что у него случился сердечный приступ или, например, подскочил сахар, из-за чего водитель на время лишился сознания. Тогда это может стать фактором, влияющим на ответственность.

По словам Сергея Жорина, у актера есть шансы избежать тюремного заключенияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вторая экспертиза установит исправность автомобиля. Вдруг у машины заклинило рулевое управление и водитель не смог повернуть? От этих выводов напрямую зависит степень вины.

В теории актер может избежать уголовного наказания и получить административное в виде лишения прав. Кроме того, домашний арест, который собираются просить для Ефремова, также засчитывается в назначенный срок в соотношении 2 к 1. То есть два дня ареста приравниваются к одному дню в колонии. И если дело затянется, даже при обвинительном приговоре артист может не попасть за решетку.

Все подробности аварии с Михаилом Ефремовым

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