Авария Ефремова: как алкоголизм сделал из незлобного человека убийцу

Пьяный вхлам Ефремов разнес своим танком курьерскую машину, водитель грузовичка в коме. Утром новости уже сообщили что водитель скончался.

Сразу вспомнилось как в далеких 80х, юный и не очень трезвый Михаил Олегович почти рухнул на меня на эскалаторе на Пушкинской. Если б ни его тогдашний друг Вячеслав Невинный - младший, поймавший его за куртку в полете, я б сейчас не писала это — эскалатор на Пушкинской длинный, железный и опасный.

Потом я несколько раз попадала в компании где он был, но застать его не только трезвым, но и хотя бы во вменяемом состоянии - не приходилось. По рассказам Михаила, ему налили первую рюмку очень рано, кажется на съемках фильма «Когда я стану великаном». Но факт в том что родителям пришлось его «зашивать» до 20-летия. Не помогло. Чем дальше, тем больше — его несло в полный разнос: пьянки, дети, разводы, любовницы, скандалы, что для актера особый позор и «точка невозврата» — невменяемо пьяным ползать перед кулисами и ругаться со сцены со зрителями. То, что произошло на Садовом, как это не ужасно звучит — логический конец для человека так долго испытывавшего судьбу на терпение. За что это только водителю грузовичка и его родным?

Несмотря на все теперешние нападки на артиста, Михаил Ефремов был бы талантливым актером, считаю дано было более чем его отцу, знаменитому руководителю МХАТа. Но если отец знал меру потребления спиртного и не позволил себе ни одного публичного инцидента за всю жизнь, то сын так и не развив всей мощи дара от природы и генетики — свалился в алкогольный штопор и уже ползал там, где его «подогревали» на обломках таланта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/784028" frameborder="0"></iframe> Последствия аварии на Смоленской площади при дневном свете.

Я помню его прекрасного Дубровского, смешную «Олю Курицыну», врезающийся в память эпизод из «9 роты» и небольшую роль в «Таежном романе», а Алексей из «Небо. Самолет. Девушка» у него получился ярче и глубже чем у отца в экранизации этого же романа еще в далеком 1968 («Еще раз про любовь»). Михаилу все дано было чтоб стать великим артистом: интересная внешность, красивый голос, яркий драматический талант и искрометный юмор, озорные горящие глаза и грустная улыбка. Он мог бы легко быть комиком и трагиком и даже героем-любовником. Но глаза от водки потухли, связки сели, внешность стала походить на бомжа на Павелецком, а искрометный юмор превратился в полуубогую, как бы политическую, «сатиру». Его не приглашали на съемки, чтобы не срывать их из-за его пьянства, из театров он вылетал с грохотом. Его имя чаще стало звучать в прессе по поводу скандалов, чем по поводу премьер, как у Алексея Панина. Не спасли его ни многочисленные жены ни многочисленные дети — водка перевесила их всех.

На самом деле грустно все это писать. Если эту ужасную аварию совершил бы пьяный слесарь, выпускающий ракеты, повар из первой десятки мирового Мишлена или гениальный математик — результат был бы тот же, только резонанс был меньше. Артист — человек публичный, а скандальный артист — еще и более популярный. Михаил Ефремов даже по происхождению — человек уникальный, из двух старых театральных фамилий, да и на его сыне Никите природа не отдохнула. Поэтому сейчас все СМИ под микроскопом будут рассматривать личность актера. Будут обсуждать его политические взгляды, которые здесь совсем не причем. Смотреть и разбирать все это надо только с одной стороны — куда может завести бездумное пьянство. Понятно, что алкоголизм меняет не только внешность, но и психику человека — это и произошло с талантливым актером. Алкоголизм сделал в принципе из незлобного человека - убийцу. Ефремов сразу признал на камеру: « Я виноват».

Как он теперь с этим будет жить? В тюрьме или нет, даже для него не важно. Точной статистики в мире нет, но однажды я случайно приехала навестить с друзьями парня, который жил на поселении, где отбывали срок те, по чьей вине погибли люди в ДТП. Это были и простые работяги и инженеры из секретки, даже был известный художник и профессор университета. Наш знакомый, который попал в эту компанию за спекуляцию магнитофоном, сказал что у них у всех одна мечта и одна молитва — вернуть тот день, когда они нетрезвые садились за руль. Вернуть тот день и больше никогда не подходить к водительскому креслу, ни пьяным ни трезвым. Их не тяготит пребывание на поселении, всех мучает что они убили, пусть и ненарочно, человека.

Может такой яркий пример, как беспробудное пьянство Ефремова и чем оно заканчивается — для кого-то будут примером и люди не будет испытывать судьбу на удачливость?

Пусть случившееся спасет хоть несколько жизней, когда посмотрев на него те, кто считает его своим кумиром, а среди них есть много любителей поездить нетрезвыми, видела собственными глазами - не сядут за руль и несколько семей не осиротеет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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