Как я редактировал районную газету: Управленческий подвиг с видеотрансляцией

Продолжение.

Часть 1

Часть 2

Часть 3

Часть 4

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ МАСКАРАД

Из-за эпидемии коридоры администрации опустели. Ну как опустели… Конечно, не слышно уже веселого смеха мелких клерков прекрасного пола, спешащих на обед и обратно. Их отправили на удаленную работу. Но все начальники департаментов, управлений, заместители главы и сама глава на рабочих местах. Как и их секретарши и помощники.

- А давайте сделаем репортаж, как руководство района работает в этих непростых условиях, воспоем их управленческий подвиг, - на это мое предложение куратору следует решительный отказ:

- Вы что, не понимаете, что Марьяна Ионовна соблюдает социальную дистанцию?

Социальная дистанция начальницы заключается в том, что она сидит совершенно одна в большом актовом зале перед компьютером и проводит видеоконференцию. При этом не снимая маски с лица. Зачем ей там маска, непонятно: ведь в зале больше никого.

Еще раз в неделю, когда из областного центра в район приезжает очередной властный визитер, глава района везет его на осмотр какой-то местной нивы или стройки. На этом производственном пленэре руководительница тоже всегда в маске и перчатках, хотя на десятки километров в округе не было ни души. Но пиар правит не только миром, но и нашим районом.

Особенно меня умиляет, что защитная экипировка разного цвета - в тон костюму и сумочке. Просто административный восторг я испытывают от этого административного маскарада!

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ... ЭТО ЧУЖДОЕ НАМ ВРОДЕ?

С утра новая нестыковка. Звонит директорша Алиса и спрашивает крайне недовольным тоном:

- Зачем вы напечатали на последней странице советы садоводам-огородникам и список работ, которые нужно выполнить в предстоящую неделю?

- Так вы же сами мне говорили, чтобы мы размещали полезную для людей информацию. Сейчас весь народ на земле возится - сажает, сеет, яблони и сливы прививает. Тут-то в чем политическая ошибка?

- Как вы не понимаете! Мы работаем по муниципальному заказу! Меня просто оштрафуют за то, что в газете посторонняя информация. Здесь же ничего не сказано о действиях местных и муниципальных властей!

- Погодите, при чем здесь власти? Люди просто заняты на своих участках. Им для этого руководящие указания не нужны. А вот советы по агротехнике и прочим делам вполне пригодятся.

- Ну не знаю. В общем, чтобы больше этого не было!

ТЕНДЕР НА СКАНВОРД

- Нам бы что-нибудь легонького. Развлекательного, - в тот же день обращается ко мне издатель.

- Да без вопросов! Будем ставить сканворды-кроссворды-судоку. У меня есть старый знакомый, у него ведущая в стране фирма по производству такого рода ребусов-шарад. Пробный комплект он поставит бесплатно, а потом мы заключим с ним договор как с индивидуальным предпринимателем.

- Договор? Нет, мы просто так это сделать не можем, мы же муниципальное предприятие. Значит, нам нужно провести тендер на госзакупки.

- Вы с ума сошли? Какой тендер! Какие госзакупки! Речь идет о двадцати тысячах рублей на год. Где я вам буду искать других участников такого смехотворного конкурса?

- Ну тогда ничего не получится.

Ох уж этот чиновничий сизифов труд. Он вовсе не ради результата и не для сохранения бюджетных средств. И уж, простите меня за пафос, не ради людей, которые всего лишь безликое «население». Нет, главная цель - угодить начальнику. А для этого приходится перестраховываться и на пустом месте набирать баллы за активность:

- Чтобы мы могли отчитаться перед руководством, что выполнили его поручение.

В экономике моей газеты вообще много загадочного. Например, печатать ее возят на перекладных в соседнюю лесотундровую область за 120 километров, хотя вдвое ближе есть куда более современная типография, где качество печати на порядок выше, а тарифы на 20 процентов меньше.

- Ну и почему так? Зачем вы корову на баню тащите? Давайте я вас сведу с хозяином типографии, и мы еще и сэкономим, - в ответ на эти мои резонные вопросы-предложения директриса начинает сильно нервничать. Не нами заведено, не нам и менять, и вообще какое ваше собачье дело, где мы нашу муниципальную газету изготавливаем?!

А может, дело в том, что в маленькой типографии, да еще в другом регионе, легче химичить, договорившись с ее начальством? Никто ведь не знает, какой тираж реально отпечатан. А так все довольны - и издатели, и поли-

графисты. В солидном же печатном предприятии, которое дорожит своей репутацией, проворачивать такие шакли-макли затруднительно.

В общем, широко шагает обычный российский район…

Как я редактировал районную газету: Управленческий подвиг с видеотрансляциейФото: Валентин ДРУЖИНИН

ТАМ ОТЩИПНЕМ, ЗДЕСЬ ОТКУСИМ…

Спросите, и сколько же стоит этот районный бал прессы с еженедельным банкетом и кто за него платит? Мне и самому интересно, во что обходится наша пропагандистская лавочка. Причем распространяемая хорошим тиражом - практически в каждую вторую семью! - совершенно бесплатно. Но ответ от меня - пусть я и главный редактор по должности - всячески скрывают.

Нет, в районном бюджете на год, конечно, есть соответствующая строка трат: из общих доходов района в 8,8 млрд рублей, из них 3,4 млрд - это трансферты из области и федерального центра, на размещение информации в печатных и электронных СМИ выделено 27,6 млн. Еще столько же - на информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни и деятельности органов местного самоуправления.

Но это в целом. И далеко не всё. Зарплаты сотрудников размазаны по разным муниципальным учреждениям, а другие траты спрятаны в разных подпрограммах и статьях бюджета типа «Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».

Таких подпрограмм- статей - с десяток. В общем, денег на пропаганду не жалеют. То тут отщипнем, то здесь откусим…

В следующей части автор вступает в виртуальную битву

с районной оппозицией и удивляется, чем эта война оборачивается.

Продолжение следует…