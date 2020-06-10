Как звезды убивали людей на дорогах: Меладзе признали невиновным, а Радзинский попал под амнистию

Жуткая авария, которую 8 июня устроил 56-летний актер Михаил Ефремов, заставляет вспомнить другие ДТП с печальным исходом, героями которых оказались наши знаменитости. Сразу отметим, что никто из звездных водителей не был пьян и тем более не находился под действием наркотических средств, как Михаил Ефремов.

Леонид Якубович, 2001

Звезда Первого канала в те годы ездил на скромной Hyundai Accent. На трассе в Подмосковье он сбил 30-летнего Сергея Никитенко, уроженца Киргизии. Через несколько дней тот скончался в больнице. Дело было быстро закрыто: следствие без труда установило, что погибший перебегал дорогу на красный. Якубович ехал на небольшой скорости — двигался от светофора, но Никитенко фатально не повезло.

Леонид Якубович.Фото: Борис КУДРЯВОВ

«Он был очень пьян, как показала экспертиза, - рассказал Якубович годы спустя в интервью Юрию Николаеву. - И ударился головой о зеркальце. Он вылетел из-за джипа и головой воткнулся в мой Hyundai. Это внутри сидит. Я некоторое время вообще ездить не мог».

Эдвард Радзинский, 2011

Писатель и телеведущий - автолюбитель с многолетним стажем. В 2011 году он объезжал пробку по встречной полосе и врезался в автомобиль. За рулем был 25-летний Кирилл Чопоров, рядом с ним сидела 24-летняя Мария Куликова. Девушка от удара погибла. На тот момент Радзинскому было 76. Вину он не отрицал, было заведено уголовное дело. По результатам расследования Чопорова признали «частично виновным». Следствие шло крайне долго и в конце концов вообще было… остановлено — в связи с амнистией по случаю 20-летия российской Конституции. Радзинский выплатил семье погибшей 2 млн рублей.

Эдвард Радзинский.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Константин Меладзе, 2012

Именитый украинский продюсер и композитор ехал вечером 27 декабря за рулем своего «Лексуса» по трассе «Киев - Обухов». На 32-м километре около остановки «Пятихатки» он сбил женщину 30-летнюю Анну Пищало, жительницу села Козин. От удара женщина пролетела около 20 м и скончалась на месте. Сиротами остались двое маленьких детей.

Меладзе не скрывался с места происшествия, пытался оказать первую помощь. Изначально сообщалось, что несчастная переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, а Константин ехал с превышением скорости и «признает свою вину». Экспертиза показала, что он был трезв.

Муж Анны всю ночь пытался найти пропавшую жену и только под утро узнал, что она погибла в 10 минутах ходьбы от своего дома. Прокуратура Киева возбудила уголовное дело, Константину Меладзе грозило от трех до восьми лет лишения свободы.

В результате продюсер был полностью оправдан: по данным следствия, Пищало переходила дорогу в 1-2 м от пешеходного перехода, а «со стороны водителя нарушения дорожного движения не было». Вопрос, была бы Анна жива, если бы шла строго по «зебре», остался открытым.

Константин Меладзе поклялся содержать детей погибшей до их совершеннолетия. Годы спустя он признался в интервью, что «где-то месяц ничего не мог делать» и что ему «помогли выстоять»… родные Анны Пищало. Мол, разобрались в ситуации и поддержали.

КСТАТИ

Некоторые звездные водители сбивали людей, но их жертвы отделывались травмами.

2009. Гарик Сукачев на мотоцикле сбил жителя Химок, который перебегал дорогу в неположенном месте; У музыканта была сломана левая лодыжка, а у пешехода - открытый перелом левой голени и левого бедра.

2011. Актер Дмитрий Дюжев на своем BMW Х5 сбил девятилетнюю Светлану Копитцову. Девочка получила легкие ушибы и ссадины. Актер был трезв.

2016. Телеведущий, биолог Николай Дроздов сбил женщину на пешеходном переходе, перепутав, по его словам, педали газа и тормоза. Дроздов оплатил пострадавшей лечение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783862" frameborder="0"></iframe> ДТП с участием Михаила Ефремова 8 июня 2020 года: видео с камер.

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