Очевидец аварии с участием Ефремова: «В машине с актером все же сидел мужчина»

В деле актера Михаила Ефремова, который вечером 8 июня устроил смертельное ДТП на Смоленской площади, остается открытым вопрос: «Кто ехал рядом на пассажирском кресле?» Очевидцы настаивают, что некий мужчина все же был. «КП» поговорила с водителем Владиславом Женжебировым, в машину которого буквально за 10-15 секунд до аварии чуть не врезался Михаил Ефремов.

- Он, когда вылетал на Садовое кольцо, то мне дорогу перегородил. То есть это моя машина притормаживает (есть фрагмент на видео с городских камер наблюдения). Фактически, если бы я ехал немного быстрее или он раньше выехал, то могло бы быть столкновение. Потом появился мотоциклист и авария с фургоном уже была буквально через 10-15 секунд у нас перед глазами, - рассказывает kp.ru Владислав Женжебиров.

- Говорили, что Михаил Ефремов мог уснуть в дороге…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783862" frameborder="0"></iframe> ДТП с участием Михаила Ефремова 8 июня 2020 года: видео с камер.

- Я сейчас пересмотрел это видео – он включил поворотник, неаккуратно влетает в поток. Это говорит, что он все же понимал, что происходит. Или по инерции. Я сомневаюсь, что после поворота он успел заснуть. Я стал сигналить ему, а он стал разгоняться. И уже за зданием МИДа он просто идет прямо и таранит машину.

- Вы сразу остановились? Что видели?

- Мы с товарищем перебежали дорогу. Уже наблюдали, как люди быстро остановились в потоке. Первое, что сделали – подняли машину пострадавшего. Ее же опрокинуло набок. А потом уже подбежали к джипу, открыли двери и стали вытаскивать Ефремова и второго человека, который находился справа от него на пассажирском кресле.

- Кто этот человек?

- Я не знаю, кто это конкретно. Но ни Стебунова, ни Гармаша я не видел. Я не видел женщину, о которой говорили в новостях. Но ведь по камерам пассажира найти смогут. Помню, что молодой парень в спортивной белой футболке и салатовой ветровке. У него была приличная щетина на лице и короткая стрижка. Похож чем-то на Демиса Карибидиса из «Comedy Club» - такой типаж, но это точно не он был, я Демиса лично знаю. А потом в какой-то момент вся толпа пошла к пешеходной зоне, и Михаил Ефремов уже там сидел один на клумбе. И пассажира уже я не видел.

- Как вел себя Ефремов, подходил ли он к фургону?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783860" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве.

- За все это время он не пытался никому звонить. Он подошел только к своей машине. Уточнял, жив ли человек в пострадавшей машине? Мы дали ему сигарету. Но какого-то яркого интереса он не испытывал. Может в шоке или не адекватен был, но минут через 30-40 он говорил о том, что он поможет пострадавшему, что у него денег много.

- А Сергей Захаров тогда еще был жив?

- Да, я видел, что он был жив. Но он не плакал, не стонал. Мы видели, что пока он еще в этой машине, он еще живет, потому что машина и он стали одним целым. И врачи ему капельницу поставили. Он был в сознании, но достать его было нереально. В самом начале кто-то пытался обычным автомобильным домкратом разжать, но ничего не получилось. Люди стали говорить, что не нужно, чтобы не повредить.

Какие еще версии о пассажире

Первая версия, которая появилась в СМИ, о возможных пассажирах Михаила Ефремова - актер Иван Стебунов с супругой. Их видели на месте ДТП в тот же момент, когда сотрудники ГИБДД оформляли протоколы. Но уже утром 9 июня, когда стало известно, что скончался 57-летний водитель фургона Сергей Захаров (в его машину влетел джип Михаила Ефремова), Иван Стебунов сделал заявление^

- Ни меня, ни моей супруги в машине не было. Мы нигде ни в каком баре не отдыхали, - сказал Иван Стебунов.

Как в таком случае актеру удалось так быстро оказаться на месте ДТП? По словам Стебунова, они были недалеко от Смоленской площади. Об аварии ему сообщила знакомая актриса по телефону. Через несколько минут приехал актер Сергей Гармаш, который сказал, что «проезжал мимо», позже формулировка стала «приехал поддержать Ефремова». Учитывая, что из-за крупного ДТП, временно была перекрыта внешняя сторона Садового кольца, удивительно, что коллеги по театру «Современник» оказались в те же минуты рядом. По камерам видеонаблюдения уже установили, что Михаил Ефремов заезжал до аварии в бар, расположенный в Плотниковом переулке.

Позже в своем Инстаграме дочка Михаила Ефремова выскажется резко относительно аварии и появления на месте ДТП Сергея Гармаша.

- Я не одобряю поступок моего отца и поведение тех, кто сидел с ним в машине (очень странно, что отцу позволили сесть за руль). Отвечать за это стоит по тому, как скажет закон. Хотя мне очень не хотелось бы, чтобы его посадили, - написала Анна-Мария Ефремова.

О пассажирах в машине Михаила Ефремова говорила и актриса Елена Яковлева. Она осудила поведение людей, которые были с ним рядом в машине, а потом сбежали. Журналист Эдуард Петров сказал в эфире «России 1», что девушки-очевидцы также видели пассажира в машине Ефремова, якобы он выскочил из джипа и убежал во дворы.

- Морально он является сообщником, но по закону, конечно, нет. Однако этот человек не забрал у него ключи, не остановил его, - сказал Эдуард Петров.

К тому же по словам очевидцев, в машине Михаила Ефремова сработали две подушки безопасности. По логике, если бы в машине никого не было, кроме артиста, то сработала бы только одна подушка безопасности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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