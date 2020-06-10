2020-06-10T13:48:30+03:00
Звезды

Фотодоказательство: Михаил Ефремов баловался "косячком" прямо у стен "Современника"

"Комсомолка" публикует скандальные кадры [эксклюзив kp.ru]
Елена ПЕТРОВА
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О вредных привычках "жизнерадостного пьяницы", известно не первый день.О вредных привычках "жизнерадостного пьяницы", известно не первый день.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Как показала экспертиза после смертельного ДТП, Михаил Ефремов употребляет не только спиртное. В крови артиста обнаружили 2,1 промилле алкоголя - это серьезная доза, говорящая о высокой степени опьянения. А кроме того, анализ выявил следы наркотиков - кокаина и каннабиноидов (если проще - марихуаны).

О вредных привычках "жизнерадостного пьяницы", как сам себя называет Михаил Ефремов, известно не первый день. И сейчас все больше вопросов к его окружению - почему близкие заслуженного артиста не пытались спасти его от пагубных пристрастий? Тем более, что "под градусом" или, возможно, запрещенными веществами актер не раз попадал в громкие скандалы: то выходил на сцену в невменяемом состоянии и костерил зрителей, то отбирал у ОМОНа мегафон и прогонял правоохранителей с незаконного митинга...

Закрывали глаза на выходки Ефремова и в театре "Современник", где он много лет играет в качестве приглашенной звезды. И судя по всему, Михаил Олегович не слишком-то скрывался. Так, в архиве "Комсомольской правды" оказались кадры, снятые у стен театра еще в 2008 году, на которых артист выкуривает "косячок" за несколько минут до премьеры своего спектакля "Шарманка". Получается, Ефремов ходил на работу под марихуаной, и коллеги с этим мирились?

26 Мая 2008 года Ефремов у театра Современник. Фото: Михаил ФРОЛОВ

26 Мая 2008 года Ефремов у театра Современник.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Напомним, вечером 8 июня пьяный актер за рулем свого джипа устроил страшное ДТП на Смоленском бульваре. Развернувшись через двойную сплошную, Ефремов влетел в небольшой фургон, буквально смяв его кабину в лепешку. Зажатого в машине 57-летнего водителя Сергея Захарова пришлось вырезать специальными инструментами, и несмотря на экстренную помощь врачей, спасти пострадавшего не удалось.

Со вчерашнего дня Михаил Ефремов отправлен под домашний арест - ближайшие два месяца он проведет в своей квартире в Плотниковом переулке с электронным браслетом на ноге. Звезде грозит до 12 лет тюрьмы, но по словам адвокатов, у него есть все шансы остаться на свободе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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