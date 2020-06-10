«Толю должны были выписать в четверг»: Клара Новикова говорила с Трушкиным за несколько дней до его смерти

Юмористы, артисты очень тепло отзываются о своем коллеге и друге Анатолии Трушкине. Называют его талантливым, скромным человеком, ярким автором, который писал замечательные монологи и был их прекрасным исполнителем. Выступления Анатолия всегда были сочными и вкусными. Артиста не стало во вторник, 9 июня. Он скончался в больнице, где лечился от коронавируса.

- Толя – был очень хорошим человеком, у него был теплый и добрый характер, что среди юмористов большая редкость, - сказал "Комсомолке" Борис Грачевский. – Мы ездили вместе с концертами. Несколько «Ералашей» были сняты по его сценариям. Он был глубокий человек и очень точно писал. Потеря невозвратная. Уходят писатели, которые, действительно, были писателями, а не квнщиками, которые могут придумать пару шуток, но в этих шутках нет никакой драматургии.

- В Толину смерть невозможно поверить. Я с ним разговаривала в субботу. Его перевели из реанимации. Он был в инфекционной больнице в Коммунарке. Он позвонил уже из обычной палаты. Сказал, что его выписывают через 5 дней, - поделилась с нами Клара Новикова. - Его жена Наташа тоже заболела коронавирусом. Но у нее болезнь протекала в легкой форме.

Толя мне сказал: «Кларик, скоро буду дома. Наша с тобой работа немного откладывается». Мы собирались писать с ним новые номера. Я была его крестной. Во всяком случае так он меня называл, потому что я была первой исполнительницей его монологов.

Из больницы он мне позвонил сам: «Кларик, не болей пожалуйста. Уж очень тяжелая эта болезнь, очень плохая». Толя, конечно, был далеко не юным, но врачи его вытащили. Спасли. Что же могло случиться еще?!

Когда в субботу мы с ним разговаривали, он мне сказал: «Мне ничего не надо, внуки все приносят - любые деликатесы за мои деньги». Он не терял чувства юмора.

Наверное, сейчас нужна какая-то помощь его семье, раз его жена еще болеет. Я в шоке от того, что происходит. Толина смерть – это еще одна трагедия нашего времени.

- Сейчас Москву открыли, - продолжает Клара Борисовна. - И люди начнут болеть с новой силой. Я вижу, на улице народ ходит без масок. За все время карантина я вышла из дома третий раз – никто маски не носит. В лифте спускаются без масок, а у меня в доме 50 этажей. Можете себе представляете, сколько народа живет и пользуется этим лифтом.

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